Joao Grimaldo sueña en grande en Sparta Praga: "Contento por estar en un club grande, vengo a dar mi grano de arena"

Pegó el salto. El buen nivel de Joao Grimaldo hizo que uno de los clubes más grandes de República Checa, el Sparta Praga, se interese en el fichaje del extremo derecho peruano.

Es así que, el Sparta Praga negoció con el Partizán de Belgrado y por ello es que Joao Grimaldo salió del Riga FC, en donde estaba a préstamo, rumbo a la liga checa de primera división. El internacional con la Selección Peruana, luego de firmar su contrato, tuvo sus primeras declaraciones con la prensa oficial de su nuevo club.

"Muy contento por estar en un club grande y vengo dar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo", indicó Grimaldo en Sparta Praga TV.

Zima? Trochu se s ní 𝐏𝐞𝐫𝐮 🥶 pic.twitter.com/8yK7D5Dx5j — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 10, 2026

Sparta Praga y el deseo de Grimaldo

Luego, dio cuenta cómo es que se dio su fichaje en los últimos días, en pleno mercado de traspasos invernal en el continente europeo.

"Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Me gusta jugar uno contra uno y me gusta dar asistencias", dijo.

Más adelante, Joao Grimaldo también se mostró agradecido con Sporting Cristal, club con el que se dio a conocer y con el que salió campeón de la Liga1 en el año 2020.

"Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante. Ya espero verme con mis nuevos compañeros", agregó el futbolista peruano.

La bienvenida de Sparta Praga a Joao Grimaldo

"Joao Grimaldo se convierte en el segundo refuerzo de la ventana de transferencia invernal. El representante peruano proviene del Partizan Belgrado", informó el Sparta Praga en su cuenta de Instagram.

En tanto Tomas Rosicky, exjugador y actual directivo del cuadro checo, indicó que la contratación se debe a sus buenas actuaciones con la bicolor y describió sus principales características. "Es un jugador ofensivo rápido, técnicamente fuerte y muy activo. Puede jugar por la línea y aprovechar los espacios", dijo.