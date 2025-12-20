Últimas Noticias
Con Agustín Lozano: Junta Directiva de la FPF realizó juramentación para el periodo 2025-2030

José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

FPF instala su nueva Junta Directiva 2025-2030 con Agustín Lozano al frente.

Este sábado, se realizó la juramentación e instalación de la Junta Directiva 2025-2030 de la Federación Peruana Fútbol (FPF), que preside Agustín Lozano Saavedra.

En su discurso, Agustín Lozano remarcó que la Federación Peruana de Fútbol elevará su política de apoyo a todo el sistema del fútbol y que el trabajo articulado y coherente entre la Junta Directiva y la Dirección General de Fútbol de Jean Ferrari será el pilar de la obtención de futuro resultados positivos.

Lozano señaló que la creación de la Liga de Fútbol Profesional y Liga de Fútbol Aficionado como entes autónomos, independientes a la FPF, servirá para que la FPF pueda concentrarse en proyectos de fútbol de menores y formativos, así como en las selecciones y sus participaciones en torneos internacionales.

También expresó su agradecimiento a los directores que no continuarán en esta nueva etapa, pero resaltó los logros que tuvo la gestión 2021-2025.

