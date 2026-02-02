Jean Ferrari sobre Mano Menezes: "Por su perfil no lo llevaba a Universitario"

La Selección Peruana inició una nueva era con la llegada del brasileño Mano Menezes, que a inicios de diciembre dejó de ser el entrenador de Gremio, club donde dirigió a Erick Noriega.

Además, Menezes llega a la bicolor con el cartel de ser el técnico de la Selección de Brasil en una etapa del 2010 a 2012.

En ese contexto, Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), destacó la incorporación de Mano Menezes, aunque aseguró que el perfil del DT brasileño no sera idóneo para Universitario de Deportes.

"Tengo dos temas muy puntuales en el tema de selección. Es un tema completamente distinto de lo que es club. Yo por ejemplo no lo hubiera llevado en Universitario ni a Vallejo, que son los clubes en los que he estado por el perfil básicamente", señaló en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP.

Eso sí, el exadministrador de la 'U' sí admitió que Menezes reúne las caractéristicas del entrenador que buscó en su llegada a la FPF.

"Según el perfil y la llegada que he visto, y la llegada y la relación humana que tiene creería que calza perfectamente a esto de lo que estamos buscando, que es volver a la identidad del fútbol peruano. Volver a tener ese vínculo entrenador-futbolista de buena manera, que tenga ese manejo que ha tenido en la selección brasileña como los clubes que ha estado", culminó.

Jean Ferrari habló de Mano Menezes en entrevista con RPP | Fuente: RPP