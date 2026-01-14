El 'Chorri' Palacios se pronuncia por cruces entre Tapia y Cueva: "Van a decir lo que les convenga"

Renato Tapia y Christian Cueva mostraron sus diferencias con respecto a situaciones internas en la Selección Peruana. Mientras el centrocampista señaló que existe “hipocresía” por parte de los jugadores ante situaciones controversiales que vinculan a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el ‘10’ consideró que sus declaraciones no se dieron en un momento adecuado.

Como respuesta a ello, Renato Tapia, a través de sus redes sociales, envió un mensaje que iría hacia el hoy integrante del Juan Pablo II College, equipo del cual es propietario Agustín Lozano, el presidente de la FPF. “Dime donde trabajas y te diré quién eres”, publicó.

El cruce de conceptos entre dos mundialistas de la Selección Peruana no pasó desapercibido para Roberto Palacios, quien habló sobre el compromiso que ambos deberían tener con la Bicolor.

Renato Tapia frente a Christian Cueva

El ‘Chorri’ Palacios consideró que, a pesar de las diferentes posiciones entre ambos futbolistas, este escenario no debería afectar el ambiente de la Selección Peruana, que comenzará este año un ciclo con un nuevo entrenador.

“No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva tiene la razón o no, porque no hemos estado ahí, cada quien va a decir lo que más le convenga. Seguiremos escuchando lo que digan y después uno sacará conclusiones. Por ahora no tengo nada que opinar porque no he estado en ese grupo, en ese proceso. Me hubiera encantado trabajar ahí y muchas veces se lo dije a Juan Carlos Oblitas, pero nunca me dieron la oportunidad”, dijo en Radio Ovación.

“Nosotros estamos en obligación de pedirle a los jugadores, a la directiva y a todos un buen trabajo por respeto al país”, añadió el exmediocampista.

Roberto Palacios, que jugó 128 partidos con la Selección Peruana, pidió a los futbolistas contar lo que sucede en la interna para esclarecer todo por el bien del equipo.

“Estoy contento porque al final si hay que mejorar las cosas es mejor saber cuáles han sido los problemas. Que salgan a decir las cosas que han pasado para que estemos enterados y para que la prensa hable con criterio”, finalizó.

La Federación Peruana de Fútbol dará a conocer en enero al nuevo entrenador de la Selección Peruana, quien tendrá sus primeros partidos al mando del elenco en las fechas FIFA de marzo.