Christian Ramos respaldó a Renato Tapia: "Lo mejor que hace un futbolista es quedarse callado para que no te señalen"

Renato Tapia expresó su opinión sobre temas entorno a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), considerando que existe hipocresía desde el mismo lado de los jugadores que representan a la Selección Peruana. Las declaraciones del volante generaron posturas distintas con Christian Cueva, con quien ha compartido en la Bicolor.

Al respecto, Christian Ramos, integrante del seleccionado en la clasificación para el Mundial 2018, compartió el punto de vista de Renato Tapia, asegurando que los futbolistas no se atreven a expresarse ante situaciones controversiales debido a los señalamientos.

“Renato es muy calentón, pero no le falta razón. Yo hace tiempo que no estoy adentro, solo estuve hasta Qatar, ya después no sé qué pasa adentro de la selección, pero si uno sale a hablar, como lo ha hecho Renato, te van a señalar como lo están haciendo”, indicó el zaguero en Full Deporte.

“Lo mejor que hace un futbolista es quedarse callado para que no te señalen. Para mí, está bien lo que habló Renato, pero no salen a hablar los demás. Yo creo que una gran mayoría piensa igual que él. Hipocresía siempre ha habido en el fútbol. Somos 11 en el campo o 25 en el plantel, ¿nos vamos a llevar bien todos? No, pero dentro del campo tenemos que defendernos”, remarcó.

El nuevo DT de la Selección Peruana

La Selección Peruana disputó su último amistoso en noviembre pasado, con Manuel Barreto como técnico interino. En la FPF buscan concretar la contratación de un nuevo entrenador, que se aguarda sea oficializado antes de finalizar enero.

“Me parece importante que la selección tenga un técnico, aunque parece que no lo ven importante en la Videna porque todavía no hay nada. Sería importante que ya esté un técnico que hable con los jugadores, pero si no se dice nada es porque todavía van a esperar", mencionó.

dime donde trabajas y te diré quien eres😂😴 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) January 13, 2026

Nuevos nombres en la Selección Peruana

Christian Ramos, de 37 años, se mantuvo en la consideración de la Selección Peruana hasta las Eliminatorias con miras a Qatar 2022.

El zaguero destacó la importancia de incorporar nuevos futbolistas al entorno de la Bicolor, como Oliver Sonne y Fabio Gruber, aunque dijo que es importante mantener a los elementos con experiencia.

"No tengo nada en contra de ellos, pero creo que en las Eliminatorias tienen que jugar los que más experiencias tengan. Si veo que el de 20 años está mejor que el de 30, obviamente lo voy a a poner, aunque no hacerlo jugar de frente. Me parece que hay centrales con capacidad y experiencia para estar antes”, finalizó.