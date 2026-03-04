Al menos diez heridos en choque de dos ‘Anconeros’ en la Panamericana Norte [VIDEO]

Ambas cústeres estaban llenas de pasajeros al momento del accidente. | Fuente: RPP

Al menos diez personas resultaron heridas en un violento choque entre dos cústeres de la empresa Nueva Estrella, conocidas popularmente como ‘Anconeros’.

El accidente ocurrió la noche del martes, minutos antes de la medianoche, en plena carretera Panamericana Norte, cerca del cruce con la avenida Trapiche, en la jurisdicción de Comas.

Ambas unidades estaban llenas de pasajeros al momento del accidente, cuyas circunstancias son motivo de investigación.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales y al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, con distintos pronósticos.

En tanto, fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que una de las cústeres involucradas en el accidente no tenía los documentos necesarios para activar el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).



Pasajeros preocupados

Un equipo de RPP llegó hasta el paradero Caquetá y conversó con pasajeros, que expresaron su preocupación por la temeridad con la que conducen los choferes de los ‘Anconeros’.

Un joven señaló que estas unidades han estado involucradas en distintos accidentes, siendo uno de los más recordados el ocurrido en julio del año pasado en la avenida Alfonso Ugarte.

“¿Quién se va a sentir seguro con estas combis que a veces usan el exceso (de velocidad) por ganar un pasajero, por querer llegar rápido a algún lugar? Uno no se siente seguro”, manifestó.

“Uno de los (accidentes) más sonados fue el de la Vía Expresa, ¿no?, (con) el Metropolitano; pero de ahí ha tenido muchos más, más en Lima Norte”, añadió.

En aquel accidente, un ‘Anconero’ invadió la vía exclusiva del Metropolitano y chocó violentamente con un bus de este servicio; provocando la muerte de tres personas y dejando heridas a más de quince.

