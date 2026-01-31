Los Olivos: cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de edad, en accidente de tránsito en la avenida Universitaria

El fatal accidente ocurrió al promediar las 2:45 a.m. de este sábado. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Al menos cuatro personas murieron, entre ellas dos menores de edad, en un trágico accidente de tránsito, ocurrido esta madrugada en la avenida Universitaria, cerca del cruce con la avenida Marañón, en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima.

El automóvil en el que viajaban las víctimas se despistó, invadió la berma central de la avenida y se estrelló violentamente con una palmera. Los ocupantes murieron en el lugar de los hechos.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada a las 2:45 a.m. de este sábado, 31 de enero, según registra la página web de la institución.

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller Iberico llegaron al lugar de la tragedia y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias preliminares.

Fuentes policiales confirmaron que cuatro personas murieron en el fatal accidente, entre ellas dos menores de edad: un adolescente de 14 años y un pequeño niño de apenas 3 años.



Causas del fatal accidente

Las causas del trágico accidente son motivo de investigación, aunque testigos consultados por RPP aseguraron que el automóvil siniestrado chocó con otro vehículo antes de despistarse.

De hecho, en el otro coche viajaban dos personas -varón y mujer- que resultaron heridas y fueron evacuadas de emergencia a un hospital cercado.

Al cierre de este informe, la identidad de los fallecidos no ha sido revelada. Se espera la llegada de representantes del Ministerio Público, para que ordene el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

