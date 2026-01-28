Mujer se salvó por escasos centímetros de ser atropellada por automóvil fuera de control en Villa El Salvador

Vivir para contarla. Una mujer salvó de morir atropellada por un automóvil fuera de control, en un violento accidente de tránsito, registrado la mañana del pasado domingo, 25 de enero, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

La señora se encontraba descargando mercadería para su negocio, cuando se pronto apareció un automóvil a toda velocidad y se estrelló contra la camioneta.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, que se han viralizado en redes sociales; se aprecia que la mujer se salvó de una muerte segura por escasos centímetros, ya que el automóvil da de lleno contra la camioneta, que terminó severamente dañada.

“Con todo, me hubiera metido dentro del carro; me hubiera matado, señorita”, refirió la mujer a ATV+.



Conductor habría estado en estado de ebriedad

En el video de las cámaras de seguridad, se observa que el conductor del automóvil que ocasionó el accidente salió el vehículo y, en actitud errática, se acerca a la mujer, para cerciorarse que está bien de salud.

Según ATV+, el conductor tenía el brevete suspendido y habría estado al volante en presunto estado de ebriedad.

El citado medio reportó que el hombre fue trasladado a la Comisaría PNP de Villa El Salvador, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias de ley.

