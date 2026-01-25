San Borja: motociclista muere en accidente de tránsito en la Panamericana Sur

Las primeras versiones apuntan a que el hombre se habría despistado tras perder el control de su unidad; sin embargo, no se descarta que haya sido impactado por otro vehículo.

Un motociclista murió tras protagonizar un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Pentagonito, en el distrito de San Borja.

Según información de la Policía Nacional, el hombre se desplazaba en su unidad en sentido de norte a sur.

Si bien las causas del incidente aún se investigan, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima se despistó tras perder el control de su unidad. Sin embargo, tampoco se descarta que la moto haya sido embestida por otro vehículo.

Pese a la llegada de ayuda, el hombre, que aún no ha sido identificado, murió en el lugar, según información proporcionada por usuarios a través del Rotafono de RPP.

Cuerpo fue llevado a la Morgue Central de Lima

Debido al accidente, un carril de la vía permaneció bloqueado por breves minutos; no obstante, las diligencias correspondientes concluyeron, con lo cual el cadáver del hombre fue trasladado a la Morgue Central de Lima y el tránsito fue normalizado en ambos sentidos.

Cabe precisar que, en lo que va de este 2026, 162 personas fallecieron a nivel nacional debido accidentes de tránsito, con 41 casos reportados en la región Lima, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).