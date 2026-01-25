Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

San Borja: motociclista muere en accidente de tránsito en la Panamericana Sur

Pese a la llegada de ayuda, el hombre, que aún no ha sido identificado, murió en el lugar, según información proporcionada por usuarios a través del Rotafono de RPP.
Pese a la llegada de ayuda, el hombre, que aún no ha sido identificado, murió en el lugar, según información proporcionada por usuarios a través del Rotafono de RPP. | Fuente: Rotafono
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las primeras versiones apuntan a que el hombre se habría despistado tras perder el control de su unidad; sin embargo, no se descarta que haya sido impactado por otro vehículo.

Accidentes
00:00 · 01:16

Un motociclista murió tras protagonizar un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Pentagonito, en el distrito de San Borja.

Según información de la Policía Nacional, el hombre se desplazaba en su unidad en sentido de norte a sur.

Si bien las causas del incidente aún se investigan, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima se despistó tras perder el control de su unidad. Sin embargo, tampoco se descarta que la moto haya sido embestida por otro vehículo.

Pese a la llegada de ayuda, el hombre, que aún no ha sido identificado, murió en el lugar, según información proporcionada por usuarios a través del Rotafono de RPP.

Cuerpo fue llevado a la Morgue Central de Lima

Debido al accidente, un carril de la vía permaneció bloqueado por breves minutos; no obstante, las diligencias correspondientes concluyeron, con lo cual el cadáver del hombre fue trasladado a la Morgue Central de Lima y el tránsito fue normalizado en ambos sentidos.

Cabe precisar que, en lo que va de este 2026, 162 personas fallecieron a nivel nacional debido accidentes de tránsito, con 41 casos reportados en la región Lima, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

Te recomendamos
Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Panamericana sur accidente de tránsito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Accidentes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA