Policía de tránsito está en UCI tras ser atropellado por dos buses en Los Olivos

Los hermanos del policía herido denunciaron que los choferes de los buses están en libertad. | Fuente: RPP

El policía de tránsito Jorge Alberto Ugarte Herrera (26) se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Jesús del Norte, luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito, registrado el pasado fin de semana en el distrito de Los Olivos.

La noche del pasado sábado, 31 de enero, el joven agente fue atropellado en la carretera Panamericana Norte, por dos buses de la empresa Cruz del Centro, conocida popularmente como ‘Los Chinos’. En circunstancias que son motivo de investigación, el policía terminó entre las dos unidades, resultando gravemente herido.

Esta mañana, un equipo de RPP llegó a la citada clínica y conversó con Brenda y Eduardo Castillo, hermanos del agente policial, quienes se mostraron consternados por lo ocurrido.

Eduardo Castillo confirmó que su hermano continúa en UCI, con pronóstico reservado. “Los médicos están luchando contra el tiempo, contra todo, para darle las fuerzas a mi hermano para que se pueda recuperar”, refirió.

Por su lado, Brenda Castillo detalló las lesiones sufridas por su hermano en el violento accidente: “Le han retirado el bazo completo. Tanta ha sido la presión entre los buses que se le ha reventado el bazo. Le han quitado parte del hígado, uno de sus pulmoncitos está dañado, está colapsado. Por eso es que mi hermano está con un respirador artificial, está entubado”.

“Por sí solo no puede respirar, ya que también tiene el tórax fracturado. O sea, mi hermano no va a quedar igual, señorita. Le han quitado un órgano de su cuerpo, un órgano que tiene una función específica que cumplir dentro de nuestro cuerpo y no va a ser igual, mi hermano”, añadió.



Conductores en libertad

Los hermanos denunciaron que los choferes de los dos buses involucrados en el accidente están actualmente en libertad, por lo que exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, a fin de que estos sujetos respondan ante la justicia.

“Al momento, se encuentran en libertad estos malos conductores, gracias a un fiscal. (...) Realmente queremos justicia, que estos malos conductores paguen, paguen con todo el peso de la ley”, manifestó Eduardo Castillo.

“Esa es la gran indignación y el gran dolor que tenemos nosotros como familia, de saber que ni siquiera estamos siendo respaldados por nuestra institución de la Fiscalía”, añadió.

