Hombre perdió la vida tras ser atropellado por un miniván en Manchay: chofer se dio a la fuga tras el accidente

Un hombre falleció tras ser atropellado por un miniván en la avenida Víctor Malásquez, en la zona de Manchay, en el distrito limeño de Pachacamac. El conductor del vehículo se dio a la fuga sin prestarle auxilio a la víctima.

El trágico hecho se registró alrededor de las cuatro de la madrugada del último lunes, a la altura de una curva de la importante vía de Manchay, según informaron testigos del accidente.

La víctima fue identificada como Héctor Chávez Valenzuela (45). RPP pudo conocer que el hombre vivía junto con su abuela en la zona de Quinuapata en la parte alta de Manchay.

La adulta mayor informó que no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos del sepelio.

Vecinos piden más patrullaje

Por su parte, los vecinos de la zona exigen a las autoridades mayor patrullaje y fiscalización permanente en la vía, a fin de evitar nuevos accidentes de tránsito.