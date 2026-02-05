Rímac: un motociclista perdió la vida en aparatoso accidente en la avenida Prolongación Tacna

El accidente ocurrió en plena avenida Prolongación Tacna, cerca del cruce con la avenida Guardia Republicana. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un motociclista perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito, ocurrido esta madrugada en la avenida Prolongación Tacna, cerca del cruce con la avenida Guardia Republicana, en el distrito del Rímac.

Según testigos consultados por RPP, el conductor se desplazaba a velocidad por la avenida Prolongación Tacna, cuando de pronto perdió el control y se estrelló violentamente con los separadores viales de la pista, cayendo pesadamente al pavimento.

“El chico ha venido a velocidad y con el casco semipuesto, o sea, como si fuera un gorrito, y ha chocado contra esa valla de ahí que está, con esos plásticos; y ha salido volando”, contó una mujer.

Una unidad del Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia, reportada al promediar la 1:15 a.m. de este jueves, 5 de febrero. Lamentablemente, los paramédicos no pudieron hacer nada por salvar la vida del motociclista, que fue declarado muerto en el lugar del accidente.



Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del accidente y establecieron un perímetro, para comenzar con las investigaciones.

El motociclista fallecido fue identificado como Clinton Max Chávez Gutarra, de 24 años.

Al cierre de este informe, se realizaban las últimas diligencias de ley, tras lo cual el cuerpo del conductor será llevado a la Morgue Central de Lima.

En lo que va de este 2026, hasta 239 personas han fallecido en accidentes de tránsito a nivel nacional, siendo Lima la región con más casos, con 55 muertos; según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

