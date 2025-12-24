Navidad en Lima: estos son los horarios del Metropolitano, Metro y Corredores este 24 y 25 diciembre

¡Atención, usuarios! La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público masivo operarán con horarios especiales este 24 y 25 de diciembre. ¡Toma nota!

Metropolitano

Miércoles 24 de diciembre

Los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 empezarán a operar desde el mediodía. En el caso de los demás servicios regulares, expresos y alimentadores operarán en sus horarios habituales.

Por otro lado, los servicios regulares A, B y C estarán operativos de 5:00 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m.

Jueves 25 de diciembre

Los servicios regulares A, B y C funcionarán desde las 5:00 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m.

Corredores complementarios

En el caso de los corredores Azul, Rojo y Morado, la ATU informó que estos operarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

Aerodirecto

Operará en sus rutas y horarios habituales.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao

Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 7.5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Transporte regular

Brindará servicio de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

Taxis autorizados

Funcionarán las 24 horas del día.

Viernes 26 de diciembre: declarado no laborable para el sector público

Durante el viernes 26 de diciembre, declarado no laborable para el sector público, el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre los servicios de transporte público funcionarán con normalidad.