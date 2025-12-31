Reportan incendio en VES: siniestro genera caída de cenizas a varios kilómetros de distancia

La emergencia se registra en la avenida Separadora Agroindustrial y ha obligado el despliegue de más de 15 unidades de bomberos.

Un oyente, identificado como Alberto, indicó que el incendio ha provocado que restos de cenizas empiecen a caer en distintos sectores del distrito. | Fuente: RPP

La página oficial del Cuerpo de Bomberos del Perú ha reportado un incendio en la avenida Separadora Agroindustrial, a la altura de los almacenes de Ripley, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

De acuerdo con el informe, más de 15 unidades de los bomberos han sido trasladados hasta el lugar del siniestro para controlar la emergencia.

El diálogo con RPP, el jefe de operaciones del Cuerpo de bomberos, Alfonso Panizo, señaló que el incendio es de código tres y que viene afectando a un total de cuatro predios y un quinto se encuentra en riesgo.

“Tenemos un incendio en progreso, que está quemando cuatro predios, con diferentes actividades, hay un quinto con transporte pesado en riesgo. Estamos trabajando por el frente de atrás. Tenemos un problema de cantidad de máquinas, nos faltan unidades, nos está faltando agua en la zona”, indicó.

Asimismo, Panizo manifestó que una de las tiendas por departamento ubicada en la zona les ha facilitado el ingreso para obtener agua; sin embargo, la otra, hasta el cierre de este informe, no lo ha hecho, por lo que denunció que ello es ilegal.

“Tenemos a Ripley acá y Saga al costado. Saga está totalmente disponible, tenemos un camión adentro y vamos a empezar a sacar agua. Ripley estamos esperando que hagan las coordinaciones internas para ver si nos dan agua. Eso no es legal. El decreto 1260 obliga al sector privado a proporcionar los recursos que los bomberos necesitan para atender una emergencia”, concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Restos de ceniza caen en las zonas aledañas

En diálogo con RPP, un oyente, identificado como Alberto, indicó que el incendio ha provocado que restos de cenizas empiecen a caer entre cuatro y cinco kilómetros de distancia alrededor del epicentro de la emergencia.

“En Villa El Salvador está ocurriendo un incendio. Al parecer, es en el almacén de Ripley, y al costado también [está] el almacén de Saga. Yo vivo a cuatro [o] cinco kilómetros [del incendio] y está llegando bastante ceniza, se ha nublado, y están cayendo bastante. Hay como una contaminación”, refirió.

Según refirió el oyente, entre los restos que han empezado a caer del cielo se encuentran restos de cartones quemados.

“Lo que está llegando es bastante ceniza de cartones. Está cayendo bastante, lo que es resto de cartones, cartones quemados, todo eso”, indicó.