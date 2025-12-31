Bomberos rescatan a perrito atrapado en interior de viviendas afectadas por incendio en Ate

El bulldog francés fue rescatado por los bomberos tras quedar atrapado entre el humo y las llamas. El can presentaba signos de asfixia y recibió oxígeno al ser atendido en una ambulancia.

Perrito fue rescatado en incendio en Ate. | Fuente: RPP

Un incendio de código 3 se registró en la tarde de hoy en la avenida Central del distrito limeño de Ate, afectando a varias viviendas que, según pudo conocer RPP, se utilizaban para el almacenamiento y fabricación de material pirotécnico. El siniestro comenzó aproximadamente a las 4 p.m. y, al cierre de este informe, se encuentra confinado.

Como parte de las acciones para atender la emergencia, los bomberos rescataron a un perrito. Se trata de un bulldog francés que había quedado atrapado y presentaba signos de asfixia por inhalación de gases tóxicos.

El perro, un bulldog de color negro con manchas marrones, fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos, quienes le proporcionaron oxígeno tras su evacuación.

El dueño del animal, un joven que se encontraba visiblemente preocupado, fue alertado de la situación y llegó al sitio para asistir a su mascota. Posteriormente, el can fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos en una ambulancia.

Más de 15 unidades de los bomberos atienden la emergencia

Más de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran en la zona trabajando para controlar las llamas, las cuales han consumido colchonetas, muebles y otros objetos en las viviendas afectadas. También se realizan labores de prevención, empujando estos materiales al exterior para reducir el riesgo de propagación del incendio.

Las autoridades han cerrado la avenida Central por seguridad y ha recomendado a los transeúntes utilizar rutas alternas.

Además, un hombre fue detenido por agentes de la comisaría de Salamanca, aunque aún no se han entregado detalles sobre su posible implicación en la causa del incendio. Se espera que más información sobre el incidente y la situación del perro rescatado se brinde en las próximas horas.