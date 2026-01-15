Últimas Noticias
ATU habilita recarga de tarjetas del Metropolitano y corredores complementarios con Yape: ¿cómo hacerlo?

ATU habilita recarga de tarjetas del Metropolitano y Corredores complementarios con Yape

ATU habilita recarga de tarjetas del Metropolitano y Corredores complementarios con Yape

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, sostuvo que el organismo busca que "los ciudadanos tengan una opción más de recarga y ya no tengan en sus manos dinero en efectivo, contribuyendo con su seguridad".

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este jueves 15 de enero inició la nueva opción de recarga virtual de tarjetas -del Metropolitano y de los corredores complementarios (azul, rojo y morado)- a través del aplicativo Yape.

El nuevo sistema se suma a las opciones digitales ya existentes para la recarga de la tarjeta, como es el caso de Plin, así como puntos presenciales autorizados por la ATU.

El presidente ejecutivo de la ATU David Hernández, sostuvo que el organismo busca que "los ciudadanos tengan una opción más de recarga y ya no tengan en sus manos dinero en efectivo, contribuyendo con su seguridad".

ATU informó que esta medida beneficiará a más de 7 millones de usuarios activos del aplicativo Yape en Lima y Callao.

¿Cómo recargar con Yape?

La ATU informó que para proceder con la recarga, cada usuario del Metropolitano deberá activar su saldo virtual, mediante la validez de la tarjeta en cualquiera de los 65 tótems instalados en las 43 estaciones y terminales del sistema troncal —para los corredores complementarios la validación será al abordar el bus—.

En esa línea, ATU mencionó los pasos para proceder con la recarga:

1.- Ingresa al aplicativo Yape y selecciona la opción “Yapear servicios”.

2.- Busca “Metropolitano y Corredores – Recarga de Tarjetas”.

3.- Ingresa el número de tu tarjeta y el monto de recarga (la recarga mínima es de S/10.00).

ATU precisó que la recarga podrá activarse en un período máximo de 15 minutos, acercando la tarjeta a uno de los módulos de activación ubicados en los terminales y estaciones del Metropolitano.

Asimismo, informó que las activaciones se podrán realizar en las estaciones de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

En caso de no activar la recarga dentro de 7 días después, el usuario deberá acudir a uno de los Centros de Atención de Tarjetas (CAT), ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
