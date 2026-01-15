Presidente de la ATU rechazó que hubieran ofrecido rutas a transportistas para evitar que paro sea dos días

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano, David Hernández, negó en RPP que haya negociado rutas con empresarios de transporte urbano para evitar que haya dos días de paro, como dijo el día de ayer miércoles Julio Raurau.

"Lo dicho del primer punto es que para detener el paro negociamos entregar rutas. Las rutas han sido entregadas todas. [¿La del aeropuerto también?] También [¿Con qué exigencia?] Aquí voy al tercer punto. En febrero fue la convocatoria y se cumplió [la entrega] en abril del 2025. ¿Con qué rutas podría yo negociar? Si están todas entregadas desde febrero de 2025", declaró en Ampliación de Noticias.

Hernández mencionó que previamiente habían recibido la información que sería dos fechas de paro (13 y 15 de enero) pero tras una reunión el sábado 10 de enero, se acordó el realizado el miércoles 14 de enero. En esa reunión, la ATU señaló que no podría haber dos fechas de paro.

"El señor Raurau no asistió, aquí dejó la lista de asistencia. Lo que les dijimos es, no puede haber dos fechas de paro. Entonces, la figura, el planteamiento es, la ciudad no puede soportar dos fechas de paro. Si a eso el señor Rau Rau dice que quiero quebrar, porque esas fueron las palabras, que quiero quebrar a los operadores, que los quiero desunir, fue absolutamente todo lo contrario. Luego de esta reunión del 10, los operadores dijeron, vamos a coordinar, y anunciaron el 12, que iban a tener una sola fecha de paralización, ya todos juntos, el día 14", mencionó.

"Raurau dice que ATU entregó las rutas al LAP, nosotros no podemos entregar las rutas que ingresan a LAP porque es un área de concesión, es un área privada. Por eso, LAP convocó a un proceso en el cuál el señor Raurau también participó. [¿Dividieron a los dirigentes transportistas con favores arbitrarios?] Al contrario. Y lo pueden decir las diecisiete personas que sí asistieron, porque no asistió el señor Julio Raurau, las diecisiete personas que sí asistieron a las cuales les dijimos que dos fechas de paro realmente era terrible", declaró en RPP.

Como se recuerda, Julio Raurau dijo que "el transporte público urbano en Lima ya está administrado por el gobierno", por intermedio de la ATU, y que "por eso tenemos esto, por esos grandes negociados que existen por debajo de la mesa".

"Claro, este señor [Héctor] Vargas tiene que negociar, buscar la forma de justificar, porque tiene el beneficio que le han dado una ruta al aeropuerto con vehículos a petróleo, cuando las bases decían [que], para ingresar ahí, se debía tener vehículos eléctricos o a gas natural. Entonces, llama el gobierno, le dice ‘sabes qué, yo te voy a dar la ruta o qué me pides’. Y ahora, David Hernández, que es presidente de la ATU, le ha dado una ruta a este señor Vargas por la nueva avenida Prialé, que ya va a ser próximamente inaugurada. El sábado, creo que han abierto una parte y ahí ha anunciado dándole otro ingreso de favor, cuando todo se autoriza por licitación o por concurso. Así se manejan, siempre se ha manejado el país de esa manera corrupta", sostuvo.

Situación del transporte

Por otro lado, David Hernández, abordó la situación actual del sistema de transporte y las críticas recibidas por parte de líderes transportistas, en donde sostuvo la necesidad una oferta de transporte "adecuado" aunque cuestionó que exista un tema "irresponsable y estructural".

"¿Cómo podía un privado mantener un bus que cuesta 70 mil hace muchos años, hoy día 90 mil o 120 mil dólares, y de los cuales tiene que tener 40 o 50 buses, si su permiso de trabajo era de seis meses o de un año? 21 años con permisos de trabajo de seis meses o un año. ¿De quién dependía eso, de la propia municipalidad, porque el transporte público depende los municipios provinciales", declaró en RPP.

En esa línea, frente al cuestionamiento desde la municipalidad sobre la gestión de la ATU, sostuvo que se necesita "dar estabilidad jurídica" porque "un operador de seis meses no tiene contrato en el banco, no tiene financiamiento, un horizonte de préstamo".

"Desde abril del 2025, ya los operadores tienen todas sus rutas. Esta es la resolución, esta es la lista de empresas y todas las empresas que ya tienen título habilitante. Y ahora el 20, estamos hablando de casi un año, solamente ya tenemos empresas con estructuración financiera para comprar buses y van a presentarse este 20 para poder recuperar la flota", declaró en RPP.

Por otro lado, añadió que se implementará la plataforma YAPE como medio de recarga para las tarjetas que utilizan los usuarios para el servicio de transporte de la ATU con el fin de que "todo va a estar bancarizado" como medio de evitar robo de pertenencias en los buses.

"Ese es el modelo de la lucha contra la inseguridad. En la parte que nos corresponde, quitar el dinero de las manos con plataformas digitales, billeteras electrónicas que van a poder lograr y permitir que no sean presa fácil", mencionó.