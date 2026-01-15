"El 50% del petróleo derramado por Repsol en Ventanilla sigue ahí y va a seguir por décadas", señala biólogo alemán

El biólogo aseguró haber elaborado un informe de 150 páginas donde detectó irregularidades en la información de Repsol | Fuente: RPP

Al cumplirse cuatro años del desastre ecológico que vertió cerca de 12 000 barriles de crudo en el mar de Ventanilla, el panorama sigue siendo complejo. Al respecto, el biólogo alemán Stefan Austermuhle, investigador en biodiversidad marina advirtió que la limpieza no ha sido efectiva y gran parte del hidrocarburo continúa contaminando el ecosistema.

El especialista explicó que, científicamente, solo es posible recuperar un 25% del petróleo tras un derrame y otro 25% se evapora, por lo que el problema radica en el resto.

"Lo importante es, científicamente comprobado, que el 50% del petróleo sigue ahí y va a seguir ahí en esta forma por décadas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Tortas de alquitrán"

El experto detalló que el petróleo remanente se vuelve viscoso y, al mezclarse con la arena y las piedras, forma lo que se conoce como "tortas de alquitrán". Aunque por fuera parecen rocas sólidas e inofensivas, por dentro siguen húmedas y liberando tóxicos.

"Uno podría pensar que está aislado, está duro y no pasa nada. Pero adentro está todavía húmedo y por las grietas, al nivel molecular, sale el petróleo contaminando después de cuatro años", advirtió.

Además, señaló que el mar es dinámico: una playa que hoy parece limpia puede amanecer llena de restos de crudo tras una marea alta.

Denuncia "falsificación de datos"

Austermuhle criticó la respuesta administrativa y legal de Repsol. Reveló que los planes de recuperación, presentados por la empresa un año después del desastre, "hasta hoy día, cuatro años después, no han sido aprobados por ninguna entidad del gobierno porque hay más de 600 observaciones".

El biólogo aseguró haber elaborado un informe de 150 páginas donde detectó irregularidades en la información presentada por la petrolera.

"Hemos encontrado una contaminación muy grave de hidrocarburos [en una revisión hecha en diciembre]. Entonces, claramente, vemos ahí una estrategia de la empresa de negar responsabilidad y falsificar datos y metodologías científicas para supuestamente comprobar que todo está limpio", denunció.

Mujeres no fueron empadronadas

La crisis ambiental ha derivado en una crisis económica y de género. Austermuhle relató que muchas mujeres, que vivían de actividades conexas a la pesca o el turismo, no fueron incluidas en el padrón de afectados por no estar registradas en los puertos.

Ante la imposibilidad de pescar, muchas se endeudaron con bancos para invertir en servicios turísticos, pero el negocio fracasó, ya que nadie visita las playas contaminadas.

"Ahora quedaron endeudadas con el banco y ni siquiera son consideradas por la empresa como afectadas. Son solo los que están registrados en los puertos y las mujeres no se han incluido", lamentó el investigador.