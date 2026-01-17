ATU niega irregularidades en proceso de compra de cámaras de videovigilancia para buses de transporte público

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) rechazó las afirmaciones difundidas por un medio de comunicación que vinculaba a dicha entidad con presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de cámaras de videovigilancia para buses de transporte público.

Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, parte de la conversación entre el presidente de la República, José Jerí, y el empresario Zhihua Yang, durante la reunión del 26 de diciembre, podría haber tratado sobre el proceso de compra de estos dispositivos destinados a ser instalados en 8 000 buses y cuyo valor asciende a 112 millones de soles, convirtiéndose en el contrato más grande de la actual administración.

“Fuentes de Palacio de Gobierno contaron a este semanario que José Jerí ha presionado desde que se instaló en Palacio para que la compra salga lo más rápido posible”, señaló el medio.

A través de un comunicado la ATU -entidad responsable de esta adquisición- indicó que el proceso de contratación aún se encuentra en curso y que responde exclusivamente "a criterios técnicos"; además, afirmó que se está desarrollando “de manera pública y transparente”, conforme a los mecanismos establecidos en la normativa.

“La implementación de este sistema constituye una medida necesaria y urgente para enfrentar la creciente inseguridad que afecta a conductores y usuarios del transporte público”, sostuvo el organismo, que precisó además que, hasta el momento, no se ha otorgado la buena pro ni se ha adjudicado el proceso a ningún postor.

Asimismo, aseguró que no se han recibido consultas u observaciones de alguna empresa al respecto.

Finalmente, la ATU reafirmó su compromiso “con la transparencia y la mejora continua de todos sus procesos” en beneficio de la ciudadanía.