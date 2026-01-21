Javier Mascherano: "Alianza Lima es un equipo muy importante de Sudamérica, es lindo ir a Perú"

Cuenta regresiva para que los hinchas vuelvan a ver a su equipo. Cada vez falta menos para la Noche Blanquiazul 2026, donde Alianza Lima presentará a su plantel de la actual temporada y como evento de fondo protagonizará el partido con Inter Miami, el campeón de la MLS que se hará presente con la estrella mundial Lionel Messi entre sus filas.

La expectativa no es solo del lado de los íntimos, ya que con la Noche Blanquiazul se pondrá en marcha la gira internacional del Inter Miami, que posteriormente se medirá al Atlético Nacional de Colombia y al Barcelona SC de Ecuador.

“No es solo enfrentar a Alianza Lima. Son equipos que compiten en el alto nivel en Sudamérica, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Equipos que, para nuestra preparación es importante poder enfrentarlos”, declaró Javier Mascherano, el entrenador del conjunto estadounidense.

Alianza Lima, en la mira del Inter Miami

Alianza Lima llegará a la Noche Blanquiazul después de participar en la Serie Río de La Plata, en Uruguay, donde obtuvo un triunfo en tres partidos disputados. El desempeño de los íntimos ha sido seguido por el Inter Miami.

“Ya hemos estado viendo los partidos de pretemporada que ha jugado con Independiente, que ha jugado con Unión y que ha jugado recientemente con Colo Colo. Hay un entrenador nuevo que conocemos, como Pablo Guede, tiene Jugadores importantes de jerarquía”, reconoció el estratega argentino.

Esta será la segunda vez en la que Inter Miami dispute un partido internacional en Perú, tras medirse el 2025 a Universitario en el Estadio Monumental, algo que recordó Javier Mascherano.

“Alianza Lima es un equipo muy importante, no solamente en Perú, sino también en Sudamérica. Y para nosotros es algo lindo poder viajar, ya lo hicimos el año pasado cuando fuimos a jugar contra la ‘U’ a Perú y recibimos el cariño de la gente”, indicó.

Se viene la Noche Blanquiazul 2026

Con Lionel Messi, Luis Suárez y sus demás figuras entre sus filas, la delegación del Inter Miami llegará al Perú el viernes y el sábado 24 de enero enfrentará a Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026 en el estadio Alejandro Villanueva.

En esta jornada serán vistos por primera vez con camiseta aliancista en el país los refuerzos de este año, como Luis Advíncula, Mateo Antoni, Alejandro Duarte, Luis Ramos, Federico Girotti, Jairo Vélez, entre otros.

La venta de entradas continúa disponible en la plataforma Joinnus y la productora a cargo de la organización anunció recientemente un 40 % de descuento en el precio de las localidades. Así, los boletos van desde los S/. 242.00 hasta los S/. 1 425.00.