Gremios pesqueros exigen sanciones justas a cuatro años del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla

A cuatro años del derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla, autoridades y representantes de diversas asociaciones de pescadores, comerciantes y organizaciones sociales y ambientales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Chancay, Huacho y Barranca se reunieron en la playa Dieciocho, en Ancón, para exigir sanciones efectivas y una reparación ambiental y económica justa para los afectados.

Durante la manifestación, el alcalde de Ancón, Samuel Daza Taype, afirmó que, a pesar del tiempo transcurrido, las municipalidades de los distritos mencionados no fueron incluidas dentro de las investigaciones fiscales presentadas ante el Poder Judicial.

Asimismo, indicaron que tampoco recibieron un plan de rehabilitación de la empresa, no han sido resarcidos económicamente y el Estado tampoco ha logrado garantizar justicia frente al desastre ecológico ocurrido en el litoral peruano.

“En mi condición de alcalde de Ancón, nunca hemos recibido un informe de un plan de remediación. Jamás. Lo único que han hecho es recoger los rastros de petróleo que quedaban, pero remediar como tal nunca ha habido", manifestó.

El derrame de crudo ocurrido el 15 de enero de 2022 afectó al menos 48 playas de Lima y Callao, afectando las actividades conexas a la pesca y el turismo. Según la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), hasta el momento, diez de ellas siguen sin ser aptas para bañistas.

Cuatro años después, los pescadores afirman desconocer cuáles son las condiciones del mar al cual tienen que ingresar, aseguró Héctor Samillán, presidente de la Asociación de Pescadores de Ancón (Apesca).

“En la actualidad seguimos igual. Hoy quisiéramos saber realmente que el Estado nos diga en qué situación se encuentran las aguas en la parte de la costa, porque no hay recursos. ¿Cuántas veces le venimos diciendo al Estado que nos diga cuál es la situación del estado de las aguas? Pero ellos, cualquier incidente que pase, le echan la culpa al pescador", afirmó.

La actividad también contó con la presencia de la congresista Margot Palacios y un representante del despacho del congresista Edward Málaga, quienes, junto con diversos representantes de asociaciones y organizaciones ambientales, coincidieron en la necesidad de poder acelerar las sanciones y asegurar una reparación justa para los pobladores que dependen del mar como única fuente de ingreso.

Respuesta de Repsol

A través de un comunicado, Repsol informó sobre las acciones tomadas desde la ocurrencia del desastre ecológico y afirmó que ha "cumplido su compromiso con las comunidades afectadas", añadiendo que esto ha permitido que las actividades productivas y el uso de las playas se lleven a cabo con normalidad.

En la comunicación, indican que, a la fecha, la compañía destinó más de 1.300 millones de soles en indemnizaciones, compensaciones a los afectados, limpieza, planes de rehabilitación y monitoreo. Solo en compensación social, se han destinado 612 millones para más de 10.500 personas.

"Han sido compensados más del 99 % de los afectados identificados directamente por el Estado en el Padrón Único de Afectados. Es importante señalar que este padrón fue elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Indeci, en coordinación con las municipalidades de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucallama y Chancay", precisan.

Remarcan que "gracias a los trabajos realizados" por la empresa, las playas, el mar, el suelo marino y la fauna de la zona impactada se encuentran en condiciones aptas de limpieza y recuperación, sin que esto represente un riesgo para la salud ni el medio ambiente.

"Esto se sustenta en los 18 planes de rehabilitación que refinería La Pampilla presentó en octubre de 2023. Los planes y sus anexos incluyen más de 180.000 páginas, con más de 28.000 análisis fisicoquímicos e hidrobiológicos realizados desde finales de 2022. Dichos planes aún se encuentran en evaluación por parte de la autoridad competente", sostienen.