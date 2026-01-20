Detienen a mujer condenada por muerte de dos jóvenes dentro de un contenedor durante incendio en Galería Nicolini

La Policía Nacional capturó a Vilma Zeña Santamaría, empresaria condenada a 32 años de prisión por la muerte de dos jóvenes durante el incendio ocurrido en la galería Nicolini, ubicada en Las Malvinas, en el 2017.

Zeña Santamaría estaba como no habida desde el 2018, cuando fue hallada culpable del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud.

La empresaria había sido incluida en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrecía hasta S/ 50 000 por información que facilitara su captura.

RPP pudo conocer que, en estos momentos, la mujer está siendo traslada a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima.

Su captura se produce días después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmara su sentencia de 32 años de prisión por estos hecho, al igual que en el caso de su esposo Jhonny Coico Sirlopu, quien fue sentenciado a 35 años de cárcel.

Tragedia en la galería Nicolini

El pasado 22 de junio del 2017, un gran incendio consumió la galería y dejó como consecuencia dos jóvenes fallecidos: Jovi Herrera Alania (20), Jorge Luis Huamán Villalobos (19).

Los jóvenes trabajaban encerrados bajo llave dentro de un contenedor cuando se desató el fuego en la galería Nicolini.

Las investigaciones judiciales demostraron que las víctimas trabajaban encerradas en contenedores metálicos instalados ilegalmente en la azotea, donde realizaban labores de falsificación de fluorescentes.

Durante el proceso, se comprobó que los jóvenes permanecían bajo llave y con un candado colocado desde el exterior por sus empleadores, una práctica destinada a evitar que sustrajeran mercadería o descansaran más de lo debido.

Esta condición de encierro absoluto les impidió escapar de las llamas, provocando su muerte ante la impotencia de los bomberos que no pudieron acceder a tiempo a la estructura blindada.