Combi y bus de transporte público chocaron violentamente en el Cercado de Lima: accidente dejó al menos 7 heridos

Dos vehículos de transporte público colisionaron violentamente a la altura de la cuadra 11 de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como Colonial, en el Cercado de Lima. Así reportaron los usuarios al Rotafono de RPP.

El accidente fue protagonizado por una combi, que cubría la ruta Lima-Callao. Este vehículo impactó contra la parte posterior de un bus de transporte público que transitaba por la zona.

Tras el violento accidente, los transeúntes auxiliaron a los pasajeros mientras esperaban la llegada de los bomberos, quienes tuvieron que realizar labores de rescate para poder retirar a los pasajeros que quedaron atrapados entre los fierros del vehículo menor.

Al menos siete personas resultaron heridas a causa del accidente y fueron trasladadas al hospital más cercano, según reportaron los usuarios.

Chofer y cobradora discutieron

De acuerdo con el testimonio algunos pasajeros, el accidente se produjo luego que el conductor y la cobradora de la combi discutieran. Según refieren, la mujer le advirtió a su compañero que no se quede dormido al volante.

El caso ya viene siendo investigado por la comisaría del sector.