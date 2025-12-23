Últimas Noticias
Combi y bus de transporte público chocaron violentamente en el Cercado de Lima: accidente dejó al menos 7 heridos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El violento impacto obligó a la intervención de los bomberos para rescatar a pasajeros atrapados entre los fierros y escombros de la unidad menor.

Lima
00:00 · 01:19
Los transeúntes auxiliaron a los pasajeros mientras esperaban la llegada de los bomberos.
| Fuente: RPP

Dos vehículos de transporte público colisionaron violentamente a la altura de la cuadra 11 de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como Colonial, en el Cercado de Lima. Así reportaron los usuarios al Rotafono de RPP.

El accidente fue protagonizado por una combi, que cubría la ruta Lima-Callao. Este vehículo impactó contra la parte posterior de un bus de transporte público que transitaba por la zona.

Tras el violento accidente, los transeúntes auxiliaron a los pasajeros mientras esperaban la llegada de los bomberos, quienes tuvieron que realizar labores de rescate para poder retirar a los pasajeros que quedaron atrapados entre los fierros del vehículo menor.

Al menos siete personas resultaron heridas a causa del accidente y fueron trasladadas al hospital más cercano, según reportaron los usuarios.

Chofer y cobradora discutieron

De acuerdo con el testimonio algunos pasajeros, el accidente se produjo luego que el conductor y la cobradora de la combi discutieran. Según refieren, la mujer le advirtió a su compañero que no se quede dormido al volante.

El caso ya viene siendo investigado por la comisaría del sector.

RPP Data

Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando

Las carreteras del Perú siguen siendo escenario de tragedias. En solo siete meses más de 1,900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En este informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data, se revela que las compañías con más infracciones circulan en las regiones donde precisamente se registran más fallecidos. Autoridades de esas zonas advierten que las sanciones actuales no son suficientes para cambiar conductas.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00
Cercado de Lima Accidente Óscar R. Benavides Colonial

