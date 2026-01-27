Combi con pasajeros a bordo se incendió en plena ruta frente a la plaza Italia [VIDEO]

Así quedó la combi tras el siniestro. | Fuente: RPP

Una combi de transporte público, con pasajeros a bordo, se incendió esta mañana en plena ruta, en el cruce de los jirones Huanta y Junín, frente a la plaza Italia, en el Cercado de Lima.

Según testigos consultados por RPP, la unidad llegó a la citada intersección y se detuvo en la luz roja del semáforo, cuando de pronto se sintió un olor extraño saliendo del motor.

Por seguridad, el chofer y los ocupantes de la combi descendieron y, de pronto, se produjo una chispa que provocó fuego, que rápidamente se propagó por toda la unidad.

Fueron momentos de pánico entre transeúntes y conductores, ya que debido al incendio se registraron explosiones. “En un ratito se incendió todo”, refirió un testigo.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada al promediar las 5:30 a.m. de este martes, 27 de enero, según consigna la página web de la institución.



Sin víctimas mortales

Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales en el siniestro, aunque la combi quedó completamente inutilizada.

Al cierre de este informe, la unidad, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Lince, permanecía en plena vía pública, por lo que el tránsito estaba interrumpido.

Las investigaciones determinarán las causas del incendio, pero todo apunta a una falla mecánica.

Cabe mencionar que, producto del siniestro, el semáforo de la intersección de los jirones Huanta y Junín se ha visto afectado. Por ello, acudieron al lugar representantes de la Municipalidad de Lima, para evaluar los daños.

