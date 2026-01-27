Edificio de seis pisos colapsó tras incendio en la avenida César Vallejo, en Trujillo

La estructura, construida con material noble, cedió producto de las lenguas de fuego, lo que generó momentos de pánico entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Un edificio de seis pisos colapsó esta tarde en la cuadra nueve de la avenida César Vallejo, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, luego de haber sido consumido por un incendio.

El hecho ocurrió mientras más de 60 bomberos trabajaban intensamente desde el exterior para controlar el siniestro.

La estructura, construida con material noble, cedió producto de las lenguas de fuego, lo que generó momentos de pánico entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Ante la emergencia, diversas unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y ambulancias se movilizaron rápidamente al lugar.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existen personas heridas o atrapadas entre los escombros.

No obstante, se informó que dos integrantes del Cuerpo General de Bomberos resultaron afectados por la inhalación de humo y requirieron oxígeno. Ambos se desplazaron por sus propios medios hasta una de las ambulancias ubicadas en la zona, donde vienen recibiendo atención médica.

Momentos antes, los propios bomberos habían advertido que la estructura se encontraba debilitada y que el edificio había quedado inservible debido al incendio. Minutos después, se produjo el colapso del inmueble.

Varias cuadras han sido cerradas mientras se evalúan los daños y riesgos adicionales producto del siniestro.

Si bien aún no se han determinado las causas del incendio, se conoció que este se habría iniciado en el primer piso del edificio, donde se almacenaba una considerable cantidad de material inflamable, incluyendo hidrocarburos.