Chosica cuenta con 22 ‘atrapahuaicos’ en distintas quebradas, aseguró alcalde

Oswaldo Vargas estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Lurigancho-Chosica, al este de Lima, es históricamente uno de los distritos más golpeados por huaicos y activación de quebradas durante las temperadas de lluvias.

Ante esta situación, el alcalde Oswaldo Vargas indicó que en su jurisdicción se han instalado 22 barreras dinámicas, a las que llamó coloquialmente como ‘atrapahuaicos’, en distintas quebradas.

“Somos el único distrito que cuenta con barreras dinámicas, son una especie de ‘atrapahuaicos’. Como un filtro, solamente pasa el agua; pero las rocas, todo el lobo se queda estancado en esas 22 barreras dinámicas”, refirió.

Según el burgomaestre, del total de barreras dinámicas, 21 están operativas.

Cabe mencionar que, en un comunicado de enero de 2024, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que las 22 barreras dinámicas se instalaron en nueve quebradas del distrito de Lurigancho-Chosica, en el año 2015, y se encuentran en las quebradas: Carosio (4), Pedregal (4), Rayos de Sol (2), Mariscal Castilla (3), La Libertad (2), Santo Domingo (2), Quirio (2), La Ronda (2) y Huampaní (1).



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Mantenimiento de puentes

Otras medidas que ha emprendido la jurisdicción de Lurigancho-Chosica de cara a la temporada de lluvias es el mantenimiento de los puentes.

“Tenemos una batería de puentes en Chosica que conecta con Ate Vitarte, que conecta con Chaclacayo, que conecta también con otro distrito como también San Juan de Lurigancho, porque tenemos ahí límites con ellos”, indicó el alcalde Oswaldo Vargas.

“Pero hemos pedido justamente al Gobierno, porque hay puentes que requieren ser inspeccionados por el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), hay puentes también que tienen que ser inspeccionados y también trabajados por Lima Metropolitana y otros puentes que son nuestros directamente”, sentenció.

