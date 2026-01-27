Lima: alertan que choferes de transporte público usan celular al volante y no respetan luces de semáforos

Una usuaria del Metropolitano reportó que ha sido testigo de conductores de este servicio usando sus teléfonos celulares. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP salió a las calles de Lima para consultarles a los pasajeros si han sido testigos de infracciones por parte de los conductores de transporte público.

En esa línea, diversos ciudadanos señalaron que muchos de los choferes de los buses que abordan cometen infracciones al volante, como pasarse la luz roja del semáforo, usar sus celulares mientras manejan y -además- exceden los límites de velocidad.

“Los ‘amarillitos’, el chofer va conversando y [de] la misma forma va a velocidad; a veces está con su WhatsApp ahí conduciendo”; “Se pasan la luz, no paran. Hacen lo que quieren, no respetan nada. Acá no hay educación vial.”; “Los choferes andan con el teléfono y manejando. El chofer tiene que concentrarse”, indicaron varios ciudadanos.

Un conductor del Metropolitano implicado

Asimismo, una usuaria del Metropolitano reportó que ha sido testigo de conductores de este servicio usando sus teléfonos celulares mientras se encuentran al volante.

“Los choferes a veces están con su celular y a veces les digo: ‘Señor, por favor, está manejando’ y se molestan. La B y el Expreso Norte, que yo siempre tomo en [el] Metropolitano”, refirió una mujer.

Cabe destacar que, en las últimas horas se ha viralizado un video en las redes sociales en el que se ve a un chofer del Metropolitano utilizando su celular durante su recorrido.

Ante la recurrencia de estas infracciones y el consecuente riesgo de accidentes, los ciudadanos han solicitado una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes en las vías de Lima.