Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lima: alertan que choferes de transporte público usan celular al volante y no respetan luces de semáforos

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Pasajeros reportaron conductas temerarias de choferes de transporte público, incluso del Metropolitano, como el uso del celular mientras conducen, el exceso de velocidad, entre otras.

Lima
00:00 · 01:30
Metropolitano
Una usuaria del Metropolitano reportó que ha sido testigo de conductores de este servicio usando sus teléfonos celulares. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP salió a las calles de Lima para consultarles a los pasajeros si han sido testigos de infracciones por parte de los conductores de transporte público.

En esa línea, diversos ciudadanos señalaron que muchos de los choferes de los buses que abordan cometen infracciones al volante, como pasarse la luz roja del semáforo, usar sus celulares mientras manejan y -además- exceden los límites de velocidad.

“Los ‘amarillitos’, el chofer va conversando y [de] la misma forma va a velocidad; a veces está con su WhatsApp ahí conduciendo”; “Se pasan la luz, no paran. Hacen lo que quieren, no respetan nada. Acá no hay educación vial.”; “Los choferes andan con el teléfono y manejando. El chofer tiene que concentrarse”, indicaron varios ciudadanos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Un conductor del Metropolitano implicado

Asimismo, una usuaria del Metropolitano reportó que ha sido testigo de conductores de este servicio usando sus teléfonos celulares mientras se encuentran al volante.

“Los choferes a veces están con su celular y a veces les digo: ‘Señor, por favor, está manejando’ y se molestan. La B y el Expreso Norte, que yo siempre tomo en [el] Metropolitano”, refirió una mujer.

Cabe destacar que, en las últimas horas se ha viralizado un video en las redes sociales en el que se ve a un chofer del Metropolitano utilizando su celular durante su recorrido.

Ante la recurrencia de estas infracciones y el consecuente riesgo de accidentes, los ciudadanos han solicitado una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes en las vías de Lima.


Te recomendamos
Entrevistas ADN

Presidente de la ATU niega entrega de rutas para detener paro de transportistas

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández Salazar, negó que su institución haya negociado la entrega de rutas o favores a dirigentes transportistas con el objetivo de evitar que haya dos días de paro esta semana en Lima Metropolitana y el Callao.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Lima Transporte público

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA