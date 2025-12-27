Ventanilla: confirman hallazgo de cuerpo de uno de los jóvenes desaparecidos cerca de ‘barco fantasma’ en playa Costa Azul

La madre de familia manifestó que no cuentan con los recursos para asumir los gastos del sepelio. | Fuente: RPP

La familia de uno de los jóvenes desaparecidos el pasado 14 de diciembre en la playa Costa Azul, ubicada en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, confirmó el hallazgo de su cuerpo a 200 metros de donde fue visto por última vez y del buque conocido como ‘barco fantasma’.

La madre del joven confirmó que sus restos fueron hallados 13 días después de desaparecer y tras la ardua búsqueda del personal de la Policía de Rescate, buzos y pescadores de la zona.

“Ese día mi menor hijo se metió al agua a bañar con un compañero. Lamentablemente, fue por defender y ayudar al compañero. En eso, ellos dos se ahogaron ahí en la orilla como bañándose, los jaló y los tapó todo. Yo estaba buscando, buscando y no lo encontré, resulta que me llaman de un momento de otro. Dice que el cuerpo de mi hijo ha aparecido. Me llamaron del teléfono porque yo dije: ‘No’ y a las finales sí es mi hijo”, señaló la progenitora, muy afectada por la pérdida de su vástago.

Asimismo, la madre de familia manifestó que no cuentan con los recursos para los gastos del sepelio, por lo que pidió el apoyo de las autoridades. “Apoyo para el entierro nada más, para el entierro y sepelio”, dijo a RPP.

Al cierre de este informe, los parientes de la víctima se encuentran en la zona realizando las diligencias correspondientes para proceder con el trasladado de los restos del menor de 16 años a la Morgue del Callao. Además, aún no han confirmado dónde serán velados sus restos.

Cabe precisar que fueron dos jóvenes los que se perdieron en la playa Costa Azul el pasado 14 de diciembre. Sin embargo, por el momento, se desconoce el paradero de la otra víctima, pues solo ha sido encontrado un cuerpo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La desaparición

El pasado 14 de diciembre, dos adolescentes fueron reportados como desaparecidos luego de que fueran vistos cerca de una embarcación conocida por los vecinos, bañistas y pescadores de la zona como el ‘barco fantasma’, ubicada en la playa Costa Azul de Ventanilla.

En diálogo con RPP, César Vargas, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Ventanilla, señaló que ambos adolescentes desaparecieron al promediar las 6:00 p. m.

“Uno de ellos [estaba] acompañado de su familia y el otro, según refieren, lo conoció aquí en la playa. Ambos ingresaron y, al momento de salir, se le ha complicado”, indicó.

Asimismo, Vargas alertó que el ingreso a la playa es con restricciones; sin embargo, señaló que muchos visitantes hacen caso omiso e ingresan a nadar e -incluso- generan retos para llegar hasta la embarcación varada.

“Personas siempre vienen a veranear, incluso cuando no es temporada de verano, y se adentran a nadar. Los jóvenes lo toman esto como un reto: llegar hasta la embarcación que está varada, para lo cual es bien complicado el regreso, porque, al momento que el agua también regresa de las olas, choca con el casco del barco que está encallado y genera remolinos y ahí viene la fuerza de la ola que los jala lamentablemente a las personas”, advirtió.