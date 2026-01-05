Breña: mototaxista fue asesinado a balazos al interior de su vehículo en el jirón Manoa

Según la PNP, el conductor del vehículo menor fue interceptado a plena luz del día por sujetos que le dispararon a quemarropa | Fuente: RPP

Un mototaxista fue asesinado a balazos al interior de su vehículo cuando se encontraba en la cuadra 3 del jirón Manoa, en el distrito de limeño de Breña.

La víctima, un ciudadano de nacionalidad extranjera, pertenecía a la asociación de mototaxistas "Pioneros de Breña".

Según información policial, el conductor del vehículo menor fue interceptado a plena luz del día por sujetos que le dispararon a quemarropa, dejando en la escena una nota extorsiva, lo que indica que el móvil del ataque estaría vinculado al cobro de cupos.

Captura en flagrancia

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un cerco en la zona que permitió la captura de un presunto implicado de nacionalidad peruana. El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, ofreció mayores detalles de lo ocurrido.

"Gracias a la rápida y oportuna intervención del personal de la comisaría (...) se ha intervenido a un ciudadano de nacionalidad peruana, quien tiene arraigo criminal, registra antecedentes y su hermano se encuentra detenido en un establecimiento penitenciario por delitos gravosos", declaró.

Reglaje y extorsión

Al revisar el teléfono celular del detenido, los agentes encontraron evidencia sobre su presunta actividad delictiva. El general Revoredo reveló que el sujeto almacenaba más de mil fichas de Reniec y registros de aplicaciones móviles, información utilizada para obtener los perfiles de sus víctimas.

"Tiene más de mil registros de Reniec, lo que evidencia la línea de acción de la extorsión (...) Tiene fichas de depósito de dinero. Además, han dejado una misiva en el lugar de los hechos", explicó.

Según la autoridad policial, una banda criminal que opera en la zona exige, bajo amenaza de muerte, pagos semanales que oscilan entre los 3 000 y 5 000 soles a los transportistas.

Nexos con otros crímenes

Por lo pronto, la Policía investiga si este detenido guarda relación con otros ataques recientes, incluido el asesinato de otro mototaxista en San Juan de Lurigancho, distrito donde el sospechoso también registra antecedentes por microcomercialización de drogas.

"Esta persona tiene modus operandi en varios distritos donde se cometen estos ilícitos", culminó.