Fiscalía inició investigación a agentes del INPE que custodiaban a reo que fugó de un hospital de Puente Piedra

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Pedro Gálvez Ramírez e Iván Yacshua Horna, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encargados de la custodia de un reo del penal Ancón I, que se dio a la fuga tras ser trasladado a un hospital de Puente Piedra.
Según informó la Fiscalía de la Nación en sus redes sociales, el fiscal provincial José Orlando Rioja, a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra, dispuso que personal policial de la Depincri del distrito realice las pericias necesarias, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los efectivos involucrados por el presunto delito de favorecimiento a la fuga.
Asimismo, la Fiscalía informó que Gálvez Ramírez y Yacshua Horna se encuentran detenidos de manera preliminar en la sede policial, mientras continúan las diligencias fiscales y policiales para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la fuga.
Las circunstancias de la fuga
De acuerdo con el INPE, el interno que logró evadir la custodia policial y se fugó responde al nombre de Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien se encontraba recluido en el penal Ancón I por el delito de secuestro.
Asimismo, la entidad penitenciaria informó que Romero Baldoceda se encontraba hospitalizado desde el pasado 2 de enero en un hospital de Puente Piedra, “bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria, conforme a los protocolos establecidos”. Además, informó que la fuga se produjo la madrugada de este sábado, 31 de enero.
Luego de producido el escape, las autoridades penitenciarias llamaron a la Policía Nacional, “a fin de que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes”.
“Asimismo, se informó oportunamente al Ministerio Público para el inicio de las diligencias e investigaciones conforme a ley”, apuntó el INPE en un comunicado.