Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Fiscalía inició investigación a agentes del INPE que custodiaban a reo que fugó de un hospital de Puente Piedra

La Fiscalía informó que Gálvez Ramírez y Yacshua Horna se encuentran detenidos de manera preliminar.
La Fiscalía informó que Gálvez Ramírez y Yacshua Horna se encuentran detenidos de manera preliminar. | Fuente: Fiscalía
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los efectivos son investigados por el Ministerio Público por el presunto delito de favorecimiento a la fuga. Ambos efectivos permanecen detenidos mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Pedro Gálvez Ramírez e Iván Yacshua Horna, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encargados de la custodia de un reo del penal Ancón I, que se dio a la fuga tras ser trasladado a un hospital de Puente Piedra.

Según informó la Fiscalía de la Nación en sus redes sociales, el fiscal provincial José Orlando Rioja, a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra, dispuso que personal policial de la Depincri del distrito realice las pericias necesarias, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los efectivos involucrados por el presunto delito de favorecimiento a la fuga.

Asimismo, la Fiscalía informó que Gálvez Ramírez y Yacshua Horna se encuentran detenidos de manera preliminar en la sede policial, mientras continúan las diligencias fiscales y policiales para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la fuga.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Las circunstancias de la fuga

De acuerdo con el INPE, el interno que logró evadir la custodia policial y se fugó responde al nombre de Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien se encontraba recluido en el penal Ancón I por el delito de secuestro.

Asimismo, la entidad penitenciaria informó que Romero Baldoceda se encontraba hospitalizado desde el pasado 2 de enero en un hospital de Puente Piedra, “bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria, conforme a los protocolos establecidos”. Además, informó que la fuga se produjo la madrugada de este sábado, 31 de enero.

Luego de producido el escape, las autoridades penitenciarias llamaron a la Policía Nacional, “a fin de que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes”.

“Asimismo, se informó oportunamente al Ministerio Público para el inicio de las diligencias e investigaciones conforme a ley”, apuntó el INPE en un comunicado.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Fiscalía Puente Piedra penal Ancón I Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA