Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ancón: delincuente detonó potente explosivo en el frontis de una pollería [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La detonación causó severos daños en el negocio. El propietario denunció que extorsionadores le exigen el pago de 20 mil soles, para dejarlo trabajar en paz.

Policiales
00:00 · 01:40
Ancón
Así quedó la pollería tras el potente ataque. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, un delincuente detonó un potente explosivo en el frontis de una pollería, ubicada en la avenida Los Arquitectos, en el distrito de Ancón, al norte de la capital.

En diálogo con RPP, el propietario contó que vio se encontraba preparando insumos para su negocio, cuando vio a un sujeto aproximarse en actitud sospechosa; tras lo cual se produjo la explosión.

“Cuando termino de preparar mi aderezo, se me ocurre tomar mi gaseosita. Estoy tomando y a un bandido lo veo que camina por ahí y aguaita. Se fue así, se fue caminando. Y estoy para subirme a mi cuarto a descansar y, en eso, ¡pum! Explota”, relató.

El hombre aseguró que detrás del atentado está una banda criminal autodenominada ‘Los Michis del Cono Norte’, que le exige el pago de 20 mil soles, para dejarlo trabajar en paz.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Daños materiales

Un equipo de RPP llegó hasta la pollería atacada y constató los daños causados por la explosión: el portón principal está torcido, mientras que las ventanas del frontis quedaron completamente destrozadas.

El atentado, afortunadamente, no dejó heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, el fuerte estruendo causó pánico entre los vecinos, que hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de Ancón reforzar el patrullaje, recordando que Lima y Callao están en estado de emergencia.

Al cierre de este informe, agentes de la Comisaría PNP de Ancón se encontraban en la pollería siniestrada, realizando las pesquisas preliminares. 

Te recomendamos
Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ancón Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA