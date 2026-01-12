Ancón: delincuentes detonan explosivo en vivienda del Asentamiento Humano Bahía Blanca

Los propietarios consideraron que podría tratarse de una confusión | Fuente: RPP

Desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Bahía Blanca, en el distrito limeño de Ancón.

Según testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta este punto, dejaron el artefacto y, segundos después, se produjo la explosión que ocasionó daños en las puertas y las ventanas de vidrio de este inmueble.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, por lo que los daños fueron únicamente materiales.

Al respecto, los propietarios de la vivienda señalaron que nunca habían vivido una situación similar, pues no han recibido amenazas anteriormente y consideraron que podría tratarse de una confusión.

Caso ya es investigado por la PNP

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional, que realizó las diligencias correspondientes para identificar el tipo de artefacto y proceder con la limpieza de la zona.

En tanto, el caso ya es investigado por el Departamento de Investigación Criminal de Ancón, que busca determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Cabe destacar que los vecinos del asentamiento humano Bahía Blanca solicitaron a las autoridades mayor patrullaje, así como la presencia permanente de la Policía y del cuerpo de Serenazgo para prevenir hechos delictivos.