Fiscalía inició investigación preliminar contra conductor del camión de caudales por el atropello a un niño en Gamarra

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Benjamín Rojas se encuentra detenido en flagrancia por la Policía Nacional tras el atropello que causó la muerte del menor de tres años.

La Fiscalía inició este miércoles una investigación preliminar contra Benjamín Rojas, conductor de un camión de caudales, tras ser detenido en flagrancia por el atropello a un niño de tres años en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria.

El caso estará a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial de Flagrancia de Lima Centro. Entre las primeras diligencias están la recolección de todas las grabaciones que hicieron las cámaras de la Municipalidad de La Victoria y tiendas comerciales.

El hecho sucedió en la mañana de hoy. El menor se encontraba jugando junto con su hermanita, cuando el pesado vehículo lo arrolló a la altura de la cuadra 16 del jirón San Cristóbal.

“Fue el carro Hermes que ha subido y ha dado la vuelta. A la hora que ha dado la vuelta, ha bajado en velocidad, y ahí ha sido donde lo ha atropellado al niñito”, manifestó una mujer testigo del hecho a RPP.

Transeúntes y comerciantes ambulantes atacaron al camión de caudales y agredieron al conductor cuando este era trasladado a la Comisaría PNP de Apolo para ser investigado.

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Tags
Gamarra La Victoria Accidente Fiscalía

