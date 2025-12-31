Últimas Noticias
Un niño murió atropellado por un camión de caudales en Gamarra

Comerciantes y transeúntes agredieron al conductor cuando era trasladado a la comisaría.
| Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El menor se encontraba jugando junto con su hermanita, cuando el pesado vehículo lo arrolló. Su muerte fue instantánea.

Lima
00:00 · 03:12

Tragedia a horas de Año Nuevo. Un niño de apenas dos años y medio murió atropellado por un camión de caudales, a la altura de la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

Según testigos consultados por RPP, el menor -hijo de una comerciante ambulante- se encontraba jugando junto con su hermanita, cuando el pesado vehículo lo arrolló. Su muerte fue instantánea.

“Fue el carro Hermes que ha subido y ha dado la vuelta. A la hora que ha dado la vuelta, ha bajado en velocidad, y ahí ha sido donde lo ha atropellado al niñito. Lo ha destrozado”, manifestó una mujer.

La señora hizo un llamado a las autoridades correspondientes, para que brinden apoyo psicológico a la niña, que quedó en shock tras el trágico accidente.

La mujer criticó duramente a muchos transeúntes y comerciantes que, en vez de brindar ayuda o solidarizarse con los deudos, sacaron su celular para grabar lo ocurrido. “No había respeto con la familia”, se quejó.

Conductor agredido

Transeúntes y comerciantes ambulantes atacaron al camión de caudales y agredieron al conductor, cuando este era trasladado a la Comisaría PNP de Apolo.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional confirmó que el conductor permanece detenido, mientras se realizan las diligencias en torno a este trágico acontecimiento.

“El personal policial viene realizando las diligencias de ley correspondientes, con la finalidad de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la presunta comisión del delito, conforme a ley”, indicó la institución.

“La Policía Nacional del Perú expresa su más profundo pesar y solidaridad con los familiares del menor, ante este lamentable hecho”, añadió.

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
