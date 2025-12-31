Un niño murió atropellado por un camión de caudales en Gamarra

Tragedia a horas de Año Nuevo. Un niño de apenas dos años y medio murió atropellado por un camión de caudales, a la altura de la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.
Según testigos consultados por RPP, el menor -hijo de una comerciante ambulante- se encontraba jugando junto con su hermanita, cuando el pesado vehículo lo arrolló. Su muerte fue instantánea.
“Fue el carro Hermes que ha subido y ha dado la vuelta. A la hora que ha dado la vuelta, ha bajado en velocidad, y ahí ha sido donde lo ha atropellado al niñito. Lo ha destrozado”, manifestó una mujer.
La señora hizo un llamado a las autoridades correspondientes, para que brinden apoyo psicológico a la niña, que quedó en shock tras el trágico accidente.
La mujer criticó duramente a muchos transeúntes y comerciantes que, en vez de brindar ayuda o solidarizarse con los deudos, sacaron su celular para grabar lo ocurrido. “No había respeto con la familia”, se quejó.
Conductor agredido
Transeúntes y comerciantes ambulantes atacaron al camión de caudales y agredieron al conductor, cuando este era trasladado a la Comisaría PNP de Apolo.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional confirmó que el conductor permanece detenido, mientras se realizan las diligencias en torno a este trágico acontecimiento.
“El personal policial viene realizando las diligencias de ley correspondientes, con la finalidad de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la presunta comisión del delito, conforme a ley”, indicó la institución.
“La Policía Nacional del Perú expresa su más profundo pesar y solidaridad con los familiares del menor, ante este lamentable hecho”, añadió.