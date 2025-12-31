Un niño murió atropellado por un camión de caudales en Gamarra

Tragedia a horas de Año Nuevo. Un niño de apenas dos años y medio murió atropellado por un camión de caudales, a la altura de la cuadra 16 del jirón San Cristóbal, en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria.

Según testigos consultados por RPP, el menor -hijo de una comerciante ambulante- se encontraba jugando junto con su hermanita, cuando el pesado vehículo lo arrolló. Su muerte fue instantánea.

“Fue el carro Hermes que ha subido y ha dado la vuelta. A la hora que ha dado la vuelta, ha bajado en velocidad, y ahí ha sido donde lo ha atropellado al niñito. Lo ha destrozado”, manifestó una mujer.

La señora hizo un llamado a las autoridades correspondientes, para que brinden apoyo psicológico a la niña, que quedó en shock tras el trágico accidente.

La mujer criticó duramente a muchos transeúntes y comerciantes que, en vez de brindar ayuda o solidarizarse con los deudos, sacaron su celular para grabar lo ocurrido. “No había respeto con la familia”, se quejó.



Conductor agredido

Transeúntes y comerciantes ambulantes atacaron al camión de caudales y agredieron al conductor, cuando este era trasladado a la Comisaría PNP de Apolo.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional confirmó que el conductor permanece detenido, mientras se realizan las diligencias en torno a este trágico acontecimiento.

“El personal policial viene realizando las diligencias de ley correspondientes, con la finalidad de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la presunta comisión del delito, conforme a ley”, indicó la institución.

“La Policía Nacional del Perú expresa su más profundo pesar y solidaridad con los familiares del menor, ante este lamentable hecho”, añadió.



#PNPInforma🚨 | En estos momentos, se encuentra detenido en la comisaría PNP Apolo el conductor del vehículo que participó en el atropello de un menor de edad, ocurrido en la intersección de las avenidas San Cristóbal con Gamarra, en el distrito de La Victoria.

El personal… pic.twitter.com/N28ISKz3Ph — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 31, 2025