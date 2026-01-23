Independencia: capturan a presunto brazo armado de la banda criminal 'Los injertos del Rímac'

Alexander Silva Marroquín fue detenido cuando se desplazaba en un vehículo con el cual simulaba realizar el servicio de taxi. Se halló un artefacto explosivo tipo piña de color verde oculto en la unidad. La PNP indicó que esta presunta red criminal tenía el control de las extorsiones y el cobro de cupos a los trabajadores de servicio de colectivo en rutas estratégicas en el Cercado de Lima.

En una intervención en el distrito de Independencia, en la provincia de Lima, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Alexander Silva Marroquín, de 27 años, alias 'Chan', quien es señalado como el presunto brazo armado de la banda criminal denominada 'Los injertos del Rímac'.



La detención se produjo en el cruce de la avenida Túpac Amaru y el jirón Los Pinos. Silva Marroquín se desplazaba en un vehículo con el cual simulaba realizar el servicio de taxi para pasar inadvertido. Sin embargo, tras realizar el registro vehicular, los agentes policiales hallaron un artefacto explosivo tipo piña de color verde oculto en la unidad.



Extorsión y sicariato



De acuerdo con el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, este "sanguinario grupo" tenía el control de las extorsiones y el cobro de cupos a los trabajadores de servicio de colectivo en rutas estratégicas que comprenden las avenidas Tacna, Wilson, Arequipa y Alcázar, en el Cercado de Lima.



"Los integrantes de esta organización criminal también serían los autores de múltiples asesinatos en la modalidad de sicariato", dijo.

Se informó, además, que alias "Chan" es señalado como el presunto brazo armado de Michael Gutiérrez, cabecilla de la citada banda criminal.



Alexander Silva Marroquín ya contaba con diversos antecedentes policiales previos a esta captura.