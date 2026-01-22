Gobierno oficializa pedido de extradición de alias 'Jorobado Deivi' desde Argentina por sicariato y crimen organizado

El Gobierno peruano, a través de la Resolución Suprema Nº 016-2026-JUS, publicada este jueves en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, accedió a la solicitud de extradición activa de Deivi Junior Romero Ullilen, alias 'Jorobado Deivi', quien se encuentra detenido en Argentina.

La norma, refrendada por el presidente de la República, José Jerí, y los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, formaliza el requerimiento iniciado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Las autoridades peruanas buscan procesar a Romero Ullilen por la presunta comisión de los delitos de sicariato agravado, tanto en grado de tentativa como consumado, y por el delito de organización criminal.

Cabecilla de 'Los Compadres'

De acuerdo con las investigaciones policiales, alias 'Jorobado Deivi' sería el presunto cabecilla de la banda criminal conocida como 'Los Compadres', una organización dedicada a la extorsión y el sicariato que ha sembrado el terror en la región de La Libertad. Por tanto, su captura en territorio argentino fue un golpe importante contra estas mafias que operan transnacionalmente para evadir la justicia.

Con la publicación de esta resolución, que cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el informe favorable de la Comisión Oficial de Extradiciones (COE), el Estado peruano activa los mecanismos diplomáticos y legales con Argentina para asegurar el traslado de Romero Ullilen.

Una vez en suelo peruano, deberá enfrentar los graves cargos que se le imputan y responder por la ola de violencia generada bajo su presunto mando en el norte del país.