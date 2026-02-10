La Molina: rescatan a dos jóvenes que se perdieron cuando realizaban una caminata hacia el Mirador Atrapanieblas

Las jóvenes fueron ubicadas y puestas a buen recaudo. | Fuente: Difusión

Dos jóvenes excursionistas se perdieron en los cerros de La Molina, cuando realizaban una caminata hacia el popular Mirador Atrapanieblas.

Las caminantes, al no encontrar la ruta de regreso, se comunicaron vía celular y solicitaron ayuda; tras lo cual se desplegó un operativo de búsqueda y rescate.

Conocida la situación, se pidió a las jóvenes mantener la calma y activar el modo de ahorro de energía de sus celulares, así como compartir su ubicación en tiempo real.

Las labores de rescate fueron complicadas, no solo por lo escarpado del terreno, sino por la poca iluminación; por lo que fue necesario utilizar señales acústicas con megáfonos y luces de alta intensidad para ubicar a las deportistas.



Jóvenes rescatadas

Las labores de búsqueda y rescate tuvieron un final feliz, ya que las jóvenes fueron ubicadas en una de las laderas de un cerro.

Acompañadas de los rescatistas, las excursionistas lograron salir de la zona y puestas a buen recaudo.

Más allá del mal momento vivido y el lógico temor de haber quedado perdidas por varias horas, ambas jóvenes se encontraban en aparente buen estado de salud.

Según se informó, las caminantes intentaron el ascenso durante la tarde, pero la falta de luz natural y lo escarpado del terreno provocaron que perdieran la referencia del camino y terminaran extraviadas.



