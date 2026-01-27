Últimas Noticias
Adulto mayor murió tras sufrir descompensación en plena vía pública en Independencia

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El trágico incidente ocurrió en la Alameda de los Incas, frente a la Estación Naranjal del Metropolitano.

Lima
00:00 · 01:09
Se desconoce la identidad de la víctima, que tendría unos 70 años.
Se desconoce la identidad de la víctima, que tendría unos 70 años. | Fuente: RPP / Alejandra López

Un adulto mayor murió tras sufrir una descompensación en plena vía pública, en la Alameda de los Incas, frente a la Estación Naranjal del Metropolitano; en el distrito limeño de Independencia, al norte de la capital.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, el hombre, de unos 70 años, se desplomó en plena vía pública cerca de la 1:00 p.m. del lunes, 26 de enero.

El anciano fue auxiliado por serenos de la Municipalidad de Independencia, pero los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos y fue declarado muerto.

Anciano no identificado

Agentes de la Comisaría PNP de Tahuantinsuyo acudieron al lugar y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

Todo apunta a que el anciano sufrió un infarto, aunque esto deberá ser corroborado con las investigaciones, ya en marcha.

Al cierre de este informe, no se había identificado al hombre, que al momento de su muerte vestía sandalias verdes, un gorro de color rojo, un polo azul y un pantalón negro.

Los vecinos aseguraron que las autoridades tardaron en llegar para darle los primeros auxilios, pese a ser una zona de alto tránsito.

