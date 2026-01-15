Copiosa lluvia de verano sorprendió a limeños esta madrugada

Así amanecieron las calles de Lima. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Una copiosa lluvia de verano sorprendió a los limeños la madrugada de este jueves, 15 de enero. Debido a la intensa precipitación, diversas calles de la ciudad terminaron mojadas y, en algunos puntos, se formaron notorios charcos.

Un equipo de RPP recorrió diversos distritos de la capital, como Lince, Miraflores, San Isidro, entre otros; constatando la intensidad de la garúa veraniega.

Uno de los puntos más afectados por esta lluvia de verano fue la Vía Expresa de Paseo de la República, que en cuestión de minutos quedó completamente mojada, indicó nuestro reportero.

Ante este panorama, se exhorta a los conductores, ciclistas y transeúntes tomar precauciones, a fin de evitar accidentes.



¿Por qué Lima presenta cielo cubierto y sensación de bochorno en pleno verano? | Fuente: RPP

¿Por qué Lima presenta cielo cubierto y sensación de bochorno en pleno verano?

En diálogo con RPP, la ingeniera Rosario Julca, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó por qué Lima presenta cielo cubierto y sensación de bochorno en pleno verano.

“La sensación de bochorno se debe a dos factores principales. Uno es el incremento de la nubosidad que se da en horas de la tarde, y también al incremento de humedad que se da en toda la franja costera, no solo para Lima Metropolitana”, manifestó.

“Y este incremento de nubosidad, incremento de humedad, se da principalmente a que en la parte de la sierra estamos teniendo lluvias importantes. Esta nubosidad desde las zonas altoandinas pasa hacia la parte costera, y es justamente pues que hace que incremente la nubosidad, la humedad; y, por ende, la sensación de bochorno que perciben los ciudadanos”, añadió.

La experta del Senamhi indicó que estas condiciones se presentarán por lo menos hasta el próximo 16 de enero, aunque aclaró que los cambios en el clima se dan “de manera progresiva”.

“Por lo menos tenemos un aviso meteorológico de lluvia, tanto para la parte de la sierra y la parte de la costa, hasta el 16 de enero, por lo que las condiciones de nubosidad que se van a dar principalmente hacia las horas de la tarde y la sensación de bochorno, todavía se prevén hasta ese día, hasta el día 16 de enero, por lo menos”, sostuvo.

“Pero eso no quiere decir que a partir del 17 de enero ya no van a haber estas condiciones, sino que todo cambio va a ser de manera progresiva. Todavía estamos monitoreando la intensidad de lluvia que se puede dar en la parte de la sierra y, bueno, justamente acorde a ello también podríamos dar pie a cómo van a continuar las condiciones en la parte de la costa del país”, añadió.

