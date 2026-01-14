Arequipa: caída de huaico en Caravelí restringe el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Chaparra

Maquinaria realiza trabajos para recuperar la transitabilidad de la zona. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad de Chaparra

Estado de emergencia

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 382 distritos de 20 departamentos del país, ante el peligro inminente por lluvias intensas, según lo establece el Decreto Supremo n.° 003-2026-PCM. La medida alcanza a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, con el objetivo de reducir el riesgo muy alto y atender posibles emergencias derivadas de las precipitaciones.

Durante este periodo, los gobiernos regionales y municipales comprendidos deberán ejecutar acciones inmediatas de prevención, respuesta y rehabilitación, con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En estas labores también participarán diversos ministerios, así como entidades públicas y privadas, a fin de salvaguardar la vida y seguridad de la población expuesta a deslizamientos, huaicos e inundaciones.





Alerta amarilla

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta amarilla en Lima y otras regiones de la costa por lluvias “de ligera a moderada intensidad”. Según informó, la alerta amarilla estará en vigor este 14 y 15 de enero, en las regiones Áncash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

El ente estatal indicó que, de acuerdo con sus pronósticos, el miércoles, 14 de enero, se prevén acumulados de lluvia entre 1 a 8 mm/día en la costa norte y alrededor entre 0.2 a 2 mm/día para la costa centro; y valores entre 0.5 a 2.5 mm/día en la costa sur. En tanto, para el jueves, 15 de enero, se estiman acumulados de lluvia entre 1 a 7.5 mm/día en la costa norte y alrededor entre 0.2 a 2 mm/día para la costa centro; y valores entre 0.5 a 2.5 mm/día en la costa sur.