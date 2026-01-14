Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Arequipa: caída de huaico en Caravelí restringe el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Chaparra

El distrito de Chaparra en la provincia de Caravelí fue uno de los más afectados con el huaico y los deslizamientos.
El distrito de Chaparra en la provincia de Caravelí fue uno de los más afectados con el huaico y los deslizamientos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: COER Arequipa
Paola Ly Ramirez

por Paola Ly Ramirez

·

Las fuertes precipitaciones registradas en la región Arequipa provocaron el ingreso de un huaico a la carretera Panamericana Sur, generando la restricción del tránsito vehicular en el kilómetro 637, en el distrito de Chaparra. Autoridades advierten riesgo de nuevos deslizamientos en varias provincias.

Las fuertes lluvias registradas en la zona provocaron huaicos y desliozamientos
Las fuertes lluvias registradas en la zona provocaron huaicos y desliozamientos | Fuente: RPP | Fotógrafo: COER Arequipa

El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur se encuentra restringido a la altura del kilómetro 637, en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, debido al ingreso de un huaico ocasionado por las intensas lluvias que se registran en la zona, informó la Policía Nacional del Perú. La emergencia ha obligado a los conductores a detener su marcha, mientras se evalúan las condiciones de seguridad para restablecer la circulación.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, las precipitaciones pluviales también generaron deslizamientos y huaicos que afectaron a varios centros poblados de la provincia de Caravelí, entre ellos Arasqui, La Victoria, Pueblo Viejo, Pampahuara, Caramba, Achanizo y el sector de Quirhua, donde se reportan daños en vías de comunicación y riesgo para la población

En el distrito de Choco las intensas lluvias provocaron daños en la infraestructura vial y muchos transportistas y pasajeros quedaron varados.
En el distrito de Choco las intensas lluvias provocaron daños en la infraestructura vial y muchos transportistas y pasajeros quedaron varados. | Fuente: RPP | Fotógrafo: COER Arequipa
Carretera quedó cubierta con piedras y barro que impidió el transitar vehicular.
Carretera quedó cubierta con piedras y barro que impidió el transitar vehicular. | Fuente: RPP | Fotógrafo: COER Arequipa

¿Qué pasó en Choco?

En tanto, en el distrito de Choco, provincia de Castilla, las intensas lluvias provocaron afectaciones a la infraestructura vial, perjudicando a los poblados de Llanca, Ucuchachas, Kengo Moco y el centro poblado de Choco. Las autoridades locales vienen realizando la evaluación de daños, mientras coordinan acciones de respuesta ante posibles nuevas emergencias.


Advertencia continúa: 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias de fuerte intensidad continuarán en las próximas horas, principalmente en la provincia de Camaná, así como en Chaparra y diversos sectores de Caravelí, por lo que se recomendó a la población y transportistas extremar precauciones, evitar zonas de quebradas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante el riesgo de nuevos huaicos y deslizamientos.

Maquinaria realiza trabajos para recuperar la transitabilidad de la zona.
Maquinaria realiza trabajos para recuperar la transitabilidad de la zona. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Municipalidad de Chaparra

Estado de emergencia 

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 382 distritos de 20 departamentos del país, ante el peligro inminente por lluvias intensas, según lo establece el Decreto Supremo n.° 003-2026-PCM. La medida alcanza a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, con el objetivo de reducir el riesgo muy alto y atender posibles emergencias derivadas de las precipitaciones.

Durante este periodo, los gobiernos regionales y municipales comprendidos deberán ejecutar acciones inmediatas de prevención, respuesta y rehabilitación, con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En estas labores también participarán diversos ministerios, así como entidades públicas y privadas, a fin de salvaguardar la vida y seguridad de la población expuesta a deslizamientos, huaicos e inundaciones.


Alerta amarilla

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta amarilla en Lima y otras regiones de la costa por lluvias “de ligera a moderada intensidad”. Según informó, la alerta amarilla estará en vigor este 14 y 15 de enero, en las regiones ÁncashArequipaLa LibertadLambayequeLimaMoquegua Tacna.

El ente estatal indicó que, de acuerdo con sus pronósticos, el miércoles, 14 de enero, se prevén acumulados de lluvia entre 1 a 8 mm/día en la costa norte y alrededor entre 0.2 a 2 mm/día para la costa centro; y valores entre 0.5 a 2.5 mm/día en la costa sur. En tanto, para el jueves, 15 de enero, se estiman acumulados de lluvia entre 1 a 7.5 mm/día en la costa norte y alrededor entre 0.2 a 2 mm/día para la costa centro; y valores entre 0.5 a 2.5 mm/día en la costa sur.

Senamhi lanzó alerta amarilla en diferentes regiones del país.
Senamhi lanzó alerta amarilla en diferentes regiones del país. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Senamhi
Video recomendado
Tags
Arequipa lluvias intensas tránsito restringido

RPP TV

En Vivo

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA