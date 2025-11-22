Últimas Noticias
Un sismo de magnitud 3.5 remeció la región Lima esta tarde

El sismo fue sentido a las 2:18 p.m.
| Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del sismo se ubicó a 26 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete, reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 3.5 remeció la región Lima esta tarde, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo se ubicó a 26 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete; a una profundidad de 50 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.

Este es el segundo sismo sentido en el país en lo que va del día, luego del temblor de magnitud 4.3 registrado esta mañana en la región Áncash.

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.

