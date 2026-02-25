Alrededor de 9 mil personas en riesgo directo por crecida del río Rímac en Chosica, advierte alcalde Oswaldo Vargas

El alcalde de Lurigancho-Chosica alertó que el río ya superó los 100 metros cúbicos por segundo la mañana de este miércoles. | Fuente: RPP

Alrededor de 9 mil personas se encuentran en riesgo directo ante el incremento del caudal del río Rímac en el distrito de Lurigancho-Chosica, advirtió el alcalde Oswaldo Vargas, quien -además- precisó que al menos 1 800 viviendas están ubicadas en zonas de alto peligro.

“Hay un informe de Cenepred (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) que dice que hay 1 800 viviendas de alto riesgo. Están en las quebradas, debajo de la quebrada, al costado del río Rímac, en la margen derecha, margen izquierda del río Rímac. Entonces, hay 1 080 viviendas, cerca de 9 mil personas que viven de manera directa y, de manera indirecta, cerca de 70 mil poblaciones o personas, mejor dicho, que pueden afectarse solamente en Chosica [sic]”, indicó.

Asimismo, el burgomaestre precisó que esta cifra se enfoca solo en Lurigancho -Chosica; sin embargo, en toda la cuenca media del río Rímac, hay un millón de personas que pueden resultar afectadas ante un eventual desborde del torrente.

El Rímac ha pasado el umbral naranja, dice alcalde

La autoridad también alertó que el río ya superó los 100 metros cúbicos por segundo la mañana de este miércoles y no descartó un posible desborde si continúan las lluvias.

“El río Rímac ha ido aumentando el caudal de cerca de 75 metros cúbicos por segundo, umbral amarillo, y ha llegado a cerca de 90 metros cúbicos de umbral naranja y ha pasado ese umbral naranja hasta hoy en la mañana a 101 metros cúbicos por segundo”, informó.

“Está aumentando el caudal del río Rímac, lo que significa que hay activación de quebradas en las partes altas de la provincia de Huarochirí que sería importante detectarlo a través de Senamhi o Indeci, que verifique justamente la zona porque cuando el río Rímac viene con un caudal alto quiere decir que en la provincia de Huarochirí hay activación de quebradas en las partes altas. El río Santa Eulalia, que también suma al río Rímac, justamente en la cabecera y cuenca de Lurigancho-Chosica. Entonces, la preocupación está más en el río Rímac, porque el caudal es desbordante, porque ha aumentado el caudal de este río”, acotó.

En esa misma línea, Vargas pidió al Ejecutivo que emita un decreto de urgencia que permita destinar más recursos a los distritos, provincias y regiones que eventualmente serían las más afectadas por un desborde de los ríos debido al aumento de las lluvias.

“También [pido] al Estado, como es al ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) [y] la ANA (Autoridad Nacional del Agua), para que puedan enviar justamente su máquina pesada y ayuden a descolmatar cuando el río Rímac comienza o el río comienza a bajar de nivel”, sostuvo.