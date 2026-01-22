Live Nation y Bizarro Perú sellan alianza para ampliar la llegada de grandes giras al país

Live Nation Entertainment realizará una inversión mayoritaria en Bizarro Perú, ampliando su presencia en el mercado peruano y reforzando su compromiso a largo plazo con la industria del entretenimiento en vivo en Latinoamérica.

Emocionantes noticias para los fanáticos de la música. Este jueves, Live Nation Entertainment anunció un acuerdo para realizar una inversión mayoritaria en Bizarro Perú, una de las principales empresas promotoras de conciertos del país, una alianza que promete traer más giras internacionales y experiencias en vivo de primer nivel al público peruano.

A lo largo de los años, Bizarro Perú ha sido una pieza clave en el crecimiento de la escena de música en vivo en el país, produciendo y promoviendo conciertos tanto de grandes artistas internacionales como de talentos regionales, con un fuerte énfasis en la música en español y en la conexión directa con el público local. En los últimos meses, por ejemplo, estuvo detrás del concierto que ofreció Cazzu en Lima.

Lima, una plaza clave para las grandes giras

“Lima es la quinta ciudad más grande de Sudamérica y un destino cada vez más relevante para los artistas que recorren el continente”, señaló Michael Rapino, CEO y presidente de Live Nation. “Asociarnos con Bizarro Perú nos permite fortalecer lo que ya funciona, respaldar su experiencia local y llevar aún más grandes espectáculos y experiencias en vivo a los fans en Lima y en todo el país”.

Como parte de esta alianza, Live Nation trabajará de manera cercana con el equipo directivo de Bizarro Perú y con el equipo local de Live Nation en Lima, liderado por Alberto Menacho, para ampliar la programación y reforzar las operaciones. El objetivo es claro: sumar más giras de alto perfil y ofrecer experiencias en vivo cada vez más ambiciosas para los fans peruanos. Ambas organizaciones operarán como una sola estructura local.

“Nuestra alianza con Live Nation en Perú marca un nuevo y emocionante capítulo para Bizarro Perú”, afirmó Alfredo Alonso, director de Entretenimiento de Bizarro Perú. “Junto a Alberto y al equipo en Lima, combinaremos la experiencia global de Live Nation con nuestro profundo conocimiento del mercado local para llevar la experiencia de la música en vivo a un nuevo nivel, tanto para los fans como para los artistas en todo el país”.

