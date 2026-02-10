Pitbull ataca a perrito en Jesús María: dueños de mascota agredida denuncian irresponsabilidad de sus propietarios

La Municipalidad de Jesús María multó al propietario del can de raza pitbull. | Fuente: RPP

En la residencial San Felipe, ubicada en el distrito de Jesús María, un perro de raza pitbull atacó a otro de aproximadamente 15 años, causando graves heridas a la mascota agredida, según relató el propietario del can afectado, quien se identificó como Jimmy Sikche.

El incidente, de acuerdo con las declaraciones de Sikche, ocurrió cuando paseaba a su mascota y el pitbull, que no portaba bozal ni correa, atacó a su can, dejándolo gravemente herido.

Según contó el propietario de la mascota víctima, el dueño del can agresor, a quien identificó como Augusto Santamaría Guevara, no se ha responsabilizado de los gastos médicos.

“En absoluto, por el contrario, él se mantiene con el tema de que él no se va a hacer cargo de nada, está a la defensiva, responde con amenazas. Ha salido a relucir de que el señor ya ha tenido problemas con otros vecinos. Si bien es cierto no ha habido un ataque como tal, pero ha habido intentos, o sea, ha habido gente que ha estado a punto de ser atacada”, sostuvo.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Ley 27596, el perro agresor (pitbull) se encuentra dentro de las razas potencialmente agresoras, por lo que obligatoriamente debía portar bozal y correa.

Municipalidad de Jesús María se pronuncia

Tras el incidente, la Municipalidad de Jesús María multó al propietario del can de raza pitbull. En diálogo con RPP, Dante Nicho, subgerente de salud y bienestar de la comuna distrital, señaló que se podrían imponer más sanciones económicas si es que el perrito agredido falleciera.

“Se le ha puesto la sanción por no tener bozal ni la correa, ha estado suelto, primera falta. La segunda falta es que ha agredido, ha mordido a otro animal. Cada uno es una UIT, entonces son más de 11 mil soles que se le ha puesto en multa. Si el perrito muriera, el atacado muriera, son dos UIT más”, indicó.