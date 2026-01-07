Cercado de Lima: rescatan a perro pitbull que estuvo encadenado a un bloque de concreto por casi diez horas

Fueron los bomberos quienes tuvieron que cortar la cadena para poder liberar al animal | Fuente: RPP

Tras recibirse la denuncia por el abandono de un perro de raza pitbull, hallado encadenado y amarrado a un bloque de concreto en el cruce de las avenidas Maquinarias y Universitaria, en el Cercado de Lima; el can fue finalmente rescatado.

Ello, luego de permanecer cerca de diez horas bajo el sol, en condiciones precarias.

La intervención fue realizada por personal de la Unidad Canina de la Municipalidad de Magdalena del Mar, con apoyo de efectivos de la Compañía de Bomberos de dicho distrito.

Fueron los bomberos quienes tuvieron que cortar la cadena para poder liberar al animal, según informó a RPP la médica veterinaria Sandra Ballón.

“Con el adiestrador ha sido un juego para él. En todo momento se le acercó él y el perro comenzó a jugar como si lo conociera de toda la vida. Así jugando hemos podido, conjunto con los bomberos de magdalena, poder cortar la cadena, porque si ha estado bien amarrada. Ahorita está tranquilo”, mencionó.

Perro rescatado sería puesto en adopción

Tras el rescate, el can de color marrón con manchas blancas fue trasladado a la Veterinaria Municipal de Magdalena para recibir atención médica, debido a que presentaba signos de deshidratación por haber estado expuesto al sol durante varias horas.

Una vez concluida su evaluación y recuperación, el perro podría ser puesto en adopción.

