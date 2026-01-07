Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cercado de Lima: rescatan a perro pitbull que estuvo encadenado a un bloque de concreto por casi diez horas

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El animal, que presentaba signos de deshidratación, fue liberado por bomberos y personal de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Tras recibir atención veterinaria, se espera su recuperación para buscarle un nuevo hogar.

Lima
00:00 · 02:05
Fueron los bomberos quienes tuvieron que cortar la cadena para poder liberar al animal
Fueron los bomberos quienes tuvieron que cortar la cadena para poder liberar al animal | Fuente: RPP

Tras recibirse la denuncia por el abandono de un perro de raza pitbull, hallado encadenado y amarrado a un bloque de concreto en el cruce de las avenidas Maquinarias y Universitaria, en el Cercado de Lima; el can fue finalmente rescatado.

Ello, luego de permanecer cerca de diez horas bajo el sol, en condiciones precarias.

La intervención fue realizada por personal de la Unidad Canina de la Municipalidad de Magdalena del Mar, con apoyo de efectivos de la Compañía de Bomberos de dicho distrito.

Fueron los bomberos quienes tuvieron que cortar la cadena para poder liberar al animal, según informó a RPP la médica veterinaria Sandra Ballón.

“Con el adiestrador ha sido un juego para él. En todo momento se le acercó él y el perro comenzó a jugar como si lo conociera de toda la vida. Así jugando hemos podido, conjunto con los bomberos de magdalena, poder cortar la cadena, porque si ha estado bien amarrada. Ahorita está tranquilo”, mencionó.

Perro rescatado sería puesto en adopción

Tras el rescate, el can de color marrón con manchas blancas fue trasladado a la Veterinaria Municipal de Magdalena para recibir atención médica, debido a que presentaba signos de deshidratación por haber estado expuesto al sol durante varias horas.

Una vez concluida su evaluación y recuperación, el perro podría ser puesto en adopción.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Te recomendamos
Informes RPP

Pesca inicia el 2026 con temporada de anchoveta en el sur y nuevas inversiones: un buque científico y tres desembarcaderos

La pesca vuelve a tomar protagonismo en la economía peruana. Con el inicio de la primera temporada de anchoveta en la zona sur, el sector se perfila como uno de los principales motores de crecimiento, empleo y exportaciones al arranque del 2026. En el informe de Fiorella Hokama se anuncian cuáles son los retos pendientes del sector.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Cercado de Lima perro pitbull Maltrato animal

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA