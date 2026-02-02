"Nuestras vidas profesionales pueden ser una manera de contribuir a hacer mejor el mundo": Mariana Costa presenta libro 'Carreras con propósito'

Mariana Costa Checa se describe a sí misma como una "emprendedora social" que, desde 2014, cuando regresó de Nueva York a Lima y cofundó la organización educativa Laboratoria, ha dedicado gran parte de su carrera a impulsar la formación profesional de mujeres en la industria tecnológica, no solo en Perú sino en América Latina.

Sin embargo, según relata, en el camino notó que lo más importante para el éxito profesional tiene que ver "con ver nuestros caminos profesionales como más que simplemente un medio para ganar un ingreso, para sostenernos, sino como una manera de tener impacto en el mundo". Esa idea está contenido en su libro 'Carreras con propósito', que será presentado el próximo 11 de febrero, a las 7 pm., en la Librería Sur de San Isidro.

"Encontremos en nuestras vidas profesionales una manera de contribuir a hacer mejor el mundo"

La autora indicó que, en los últimos años, ha ido explorando temas de liderazgo enfocados en "cómo llevar carreras que sean fieles a quienes somos en lo más profundo, a nuestros valores, a nuestras fortalezas".

"Hagamos lo que hagamos […], encontremos en nuestras vidas profesionales una manera de contribuir a hacer mejor el mundo, a legar valor a los demás, porque al final eso es también lo que nos llena y como sociedad nos va a impulsar hacia adelante", señaló.

Además, Mariana dijo que vivimos un contexto en que el ámbito profesional plantea la necesidad de adaptarse rápidamente a cambios, por lo que "tenemos que construir carreras que vayan, sobre todo en un mercado laboral tan cambiante, que sean así de flexibles, así de adaptables".

"Hoy la vida laboral dura más de 50 años. O sea, hoy tenemos muchas carreras en una y tenemos que ser profesionales capaces de cambiar, de aprender de manera continua, de ser flexibles, de poder encontrar nuevas maneras de ir aportando valor", sostuvo.

Sin embargo, tras más de una década trabajando con mujeres y, particularmente, impulsar el "avance de la equidad de género" en el rubro de tecnología, Mariana destaca que aún hay cambios pendientes, sobre todo en los espacios de mayor liderazgo de los ámbitos laborales.

"El sector de tecnología está marcado por muchísimos estereotipos. Cuando vamos viendo el mercado laboral, en la entrada hombres y mujeres ya entramos más o menos por igual, hay una pequeña diferencia aún pero no es tan grande, pero conforme ves que va pasando conforme se sube el liderazgo, las mujeres vamos cayendo y, al final, cuando ves arriba, en los espacios de mayor liderazgo, en el sector privado y público, las mujeres somos una minoría, y eso no es porque no tengamos la misma ambición de crecer o las mismas capacidades para aportar, es porque el sistema lo dificulta", indicó.

"En el libro hablo también de maternidad. Yo tengo tres hijos pequeños y creo que la maternidad es una de las barreras más grandes para las mujeres. De hecho, la evidencia lo demuestra. En el Perú hubo un estudio que salió hace unos años de la Universidad de Princeton que te explica que el 40% de las mujeres abandona el mercado laboral después de su primer hijo. No porque quieran, muchas veces porque no hay cómo", apuntó.

Finalmente, señaló que un aspecto que aborda en 'Carreras con propósito' tiene que ver con "ejercer agencias sobre nuestras carreras".

"Hay otro concepto que a mí me encanta que es ejercer agencias sobre nuestras carreras, no estar esperando que alguien más nos diga ‘mira, este es el camino que tienes que seguir; mira, esta es la oportunidad que debes o puedes tomar’. Por supuesto que podemos tener mentores, pero también comprender que nuestro camino profesional depende principalmente de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño por ser cada vez mejores, de la estrategia que hagamos, a dónde estoy hoy, a dónde quiero llegar y que tengo que construir para avanzar en esa dirección", sostuvo.

La autora indicó que el libro también puede ser solicitado al WhatsApp 998-149-607, donde todas las copias de preventa serán dedicadas a los lectores.