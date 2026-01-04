Panamericana Sur: MML cambiará sentido de vía este domingo para facilitar retorno masivo de vehículos

La medida se ejecutará este domingo entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche, desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que ejecutará este domingo el cambio temporal de sentido de la Panamericana Sur, como parte del plan de retorno vehicular, a fin de garantizar un retorno ordenado, fluido y seguro de los veraneantes que viajaron a las playas del sur.

Este plan está a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) y contempla el cambio temporal del sentido de la vía hoy domingo 4 de enero desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo.

Durante este periodo, el retorno a Lima contará con cinco carriles habilitados, en lugar de los tres habituales, para agilizar el tránsito en el sentido sur–norte.

En tanto, los conductores que se desplacen desde Lima hacia el sur deberán utilizar un desvío en el kilómetro 35, por un carril de la antigua Panamericana Sur, desde el puente Arica hasta Santa María del Mar, a la altura del kilómetro 50.

Coordinación y recomendaciones

La medida es resultado de la coordinación entre la MML, la Dirección de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial y la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP), ante el desplazamiento masivo registrado durante las celebraciones de fin de año, cuando se estima que cerca de 150 mil vehículos salieron de Lima.

Estas acciones forman parte del Plan Verano 2026 y se replicarán todos los domingos de enero, febrero y marzo, así como el domingo 5 de abril, en el mismo horario.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, revisar el estado del tránsito antes de viajar, evitar las horas de mayor congestión, verificar las condiciones del vehículo y respetar los límites de velocidad.

Asimismo, recordaron que está disponible la Central de Emergencias 939 561 906 para reportar accidentes, solicitar auxilio vial u otros incidentes.

Para el desarrollo del operativo, la Municipalidad de Lima dispondrá de 25 vehículos de asistencia vial, 10 camionetas de serenazgo, 30 motocicletas, 12 grúas, dos ambulancias y 80 operarios especializados de Emape, con el fin de atender cualquier eventualidad y garantizar un retorno seguro a la capital.