Policía detuvo a suboficial acusado de disparar a hombre que intentó detener una discusión en Los Olivos

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura del suboficial de segunda Segundo Benito Córdova López, quien es señalado como el presunto autor del disparo que dejó en estado crítico a un ciudadano en el distrito limeño de Los Olivos.

La intervención, ejecutada por unidades especializadas, se produjo tras un proceso de seguimiento que incluyó labores de inteligencia y el uso de herramientas de geolocalización para ubicar al efectivo, quien se encontraba no habido tras el incidente ocurrido en los exteriores de una vivienda en el jirón Río Blanco.



El suceso se originó cuando la víctima, identificada como José Luis Campos Rojas, de 37 años, intervino con la intención de detener una fuerte discusión entre el suboficial y su pareja.

Según registraron las cámaras de seguridad de la zona, Córdova López extrajo un arma de fuego y disparó contra el hombre, impactándolo a la altura del pecho.

"Aquí hay una tentativa de homicidio clarísimo", declaró el defensor de la Policía, general Máximo Ramírez, al confirmar que el agresor es un agente en actividad que labora en la comisaría de San Cayetano, en el distrito de El Agustino.



Durante el operativo de detención, el implicado hizo entrega voluntaria de una pistola con su respectiva cacerina abastecida y un equipo de telefonía celular, objetos que fueron incautados de inmediato bajo el marco de la flagrancia delictiva.

#PNPInforma 📢 | 𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐞𝐧 𝐋𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐨𝐬



"Tiene que ir a la cárcel"

Las investigaciones preliminares sugieren que el agente podría haber abandonado sus funciones de manera irregular antes del ataque.

"Yo tengo información de que él el día de hoy está de franco. Significa que si el día de hoy está de franco, el día de ayer estuvo de servicio. Y si estuvo de servicio, abandonó su servicio para ir a ver a su enamorada. No sabemos si en estado de ebriedad o sano, con su arma particular, y ha originado lo que ya todos sabemos", precisó el general Ramírez sobre la situación administrativa del detenido.

El estado de salud de José Luis Campos Rojas es de pronóstico reservado en la clínica Jesús del Norte, donde los médicos debieron realizarle una cirugía de emergencia en el pulmón tras el impacto recibido.

Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría de la Policía Nacional ha sido enfática en señalar que no se brindará ningún tipo de defensa institucional al suboficial, argumentando que sus acciones son totalmente ajenas a la función policial.

"Tiene que ser detenido, ir a la cárcel y pagar por el delito que ha cometido", añadió Ramírez, recalcando la necesidad de que el Ministerio Público y la Inspectoría General actúen con celeridad para determinar las responsabilidades penales y proceder con la baja definitiva del agente.