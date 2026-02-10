Últimas Noticias
Capturan a dos presuntos extorsionadores de empresa de telecomunicaciones en SMP

Ambos detenidos registran antecedentes policiales por los delitos de extorsión y violencia sexual.
| Fuente: PNP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los sujetos fueron capturados cuando se disponían a dejar un sobre con contenido extorsivo, según informó la PNP. Los intervenidos permanecen detenidos en el Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

Lima
00:00 · 01:43

Dos presuntos integrantes de una banda criminal que extorsionaba desde hace varios meses a una empresa de telecomunicaciones en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP) permanecen detenidos en el Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.  

De acuerdo con la información policial, los sujetos fueron capturados en flagrancia en la intersección de las avenidas Central y Yurumayo en el distrito de Lima Norte. El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP.

Los agentes de la Policía Nacional intervinieron a los sujetos cuando estos se disponían a dejar un sobre con contenido extorsivo para intimidar a una empresa de telecomunicaciones, según pudo conocer RPP.

Durante el operativo, la PNP incautó dinero en efectivo en dólares, un mototaxi que los detenidos usaban para desplazarse y teléfonos celulares con presuntos audios y mensajes que los incriminaría.

Asimismo, ambos detenidos registran antecedentes policiales por los delitos de extorsión y violencia sexual.

Los intervenidos continuarán en la mencionada sede policial de Los Olivos, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Antecedentes

Según información policial, las amenazas a la empresa extorsionada datan de agosto del año pasado. Durante este periodo, delincuentes exigían pagos periódicos para no atentar contra los trabajadores y la infraestructura de la empresa.

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
SMP Extorsión Inseguridad ciudadana Los Olivos

