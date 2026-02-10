Capturan a dos presuntos extorsionadores de empresa de telecomunicaciones en SMP

Dos presuntos integrantes de una banda criminal que extorsionaba desde hace varios meses a una empresa de telecomunicaciones en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP) permanecen detenidos en el Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

De acuerdo con la información policial, los sujetos fueron capturados en flagrancia en la intersección de las avenidas Central y Yurumayo en el distrito de Lima Norte. El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP.

Los agentes de la Policía Nacional intervinieron a los sujetos cuando estos se disponían a dejar un sobre con contenido extorsivo para intimidar a una empresa de telecomunicaciones, según pudo conocer RPP.

Durante el operativo, la PNP incautó dinero en efectivo en dólares, un mototaxi que los detenidos usaban para desplazarse y teléfonos celulares con presuntos audios y mensajes que los incriminaría.

Asimismo, ambos detenidos registran antecedentes policiales por los delitos de extorsión y violencia sexual.

Los intervenidos continuarán en la mencionada sede policial de Los Olivos, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Antecedentes

Según información policial, las amenazas a la empresa extorsionada datan de agosto del año pasado. Durante este periodo, delincuentes exigían pagos periódicos para no atentar contra los trabajadores y la infraestructura de la empresa.