Susel Paredes exigió la renuncia del comandante general de la PNP: “Óscar Arriola tiene que dar un paso al costado”

Las congresistas Susel Paredes cuestionó duramente a la Policía Nacional del Perú por su incapacidad para capturar al prófugo exgobernador regional Vladimir Cerrón, quien, en vísperas, reapareció en una entrevista virtual a un medio local.

La reciente aparición del candidato presidencial del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, en una entrevista virtual mientras permanece prófugo ha desatado una ola de críticas.



Las congresistas Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) y Karol Paredes (Avanza País - Partido de Integración Social) cuestionaron la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su incapacidad para capturar al exgobernador regional de Junín.



"¿Cuántos hay fugados? Un montón. Van a dar sus entrevistas. Seguramente que ya irán a los streamers también. O sea, ¿qué país es este? De verdad es indignante. El general [Óscar] Arriola —comandante general de la PNP— tiene que dar un paso al costado. Si no ha chapado a Cerrón, si no han bajado los homicidios, si no ha bajado el número de extorsiones, tiene que irse", dijo Paredes Piqué.



Por su parte, Paredes Fonseca señaló que la permanencia de Cerrón en libertad representa una burla para los ciudadanos. "No es posible que una persona que ha hecho tanto daño a su región, principalmente Junín, esté en esta situación. A nosotros los peruanos nos están viendo la cara", sostuvo.



En enero pasado, el Poder Judicial confirmó el mandato de prisión preventiva por 24 meses contra Vladimir Cerrón en el proceso que se le sigue por supuesto financiamiento ilícito de su partido y otros delitos.



Asimismo, el líder de Perú Libre enfrenta una investigación preparatoria por el caso Los dinámicos del centro.